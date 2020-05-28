"Bu dünyaya ait olduğunu düşünmüyorum" dediği gizemli taşı bankada saklıyor

40 yıl önce dedesi kendisine çok kıymetli diye hediye etmiş

Taş için sosyal medyada 200 bin dolar teklif edildiğini iddia eden vatandaş, değerli zannettiği taşı devlete teslim etmek istiyor

ORDU - Ordulu bir vatandaş, dedesinden teslim aldığı ve çok değerli olduğunu düşündüğü yumurta büyüklüğündeki gizemli taşı bir kamu bankasının kiralık kasasında saklıyor.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşayan ve ismini açık vermek istemeyen Ş.B.'ye iddiasına göre dedesi tarafından yaklaşık 40 yıl önce bir taş emanet edildi. Yumurta büyüklüğünde olan ve arkeologlara da göstermediği taşı, bir bankanın kiralık kasasında muhafaza ediyor.

"Taşın bu dünyaya ait olmadığını düşünüyorum"

Taşın tarihçesini kesin olarak bilmediğini ve 40 yıl önce dedesinden emanet aldığını belirten Ş.B., "Kimseye göstermedim çünkü itimadım olmadığı için göstermeyi de düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bunu direkt teslim etmek istiyorum" dedi.

"200 bin dolar teklif edildi, bankanın kasasında saklıyorum"

"Sosyal medyada bazı araştırmalar yaptım, benimle diyaloğa girmek isteyenler oldu. Rakamları hiçbir zaman dikkate almıyorum" diyen Ş.B., "Çünkü ben bunu devlete teslime etmek istiyorum. Bu taş için aklımda bir rakam var. Daha önceden bu taşı paylaşınca 200 bin dolar gibi bir teklif geldi. Teklif sosyal medya üzerinden geldi, teklifi veren kişi ile pek diyaloğa girmedim. Ben bu taşı bir bankanın kasasında saklıyorum. Ramazan ayının ortalarında kasaya bıraktım. Çünkü çok değerli olduğuna kanaat getirdim ve sakladım" diye konuştu.