ADANA 'BU DÜŞÜŞÜ İYİ DEĞERLENDİRİRSEK BİR DAHA PİK YAŞAMAYIZ' - Son Dakika

ADANA İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, geçen yıl kasım ve aralık aylarında en yüksek vaka artışlarıyla gündeme gelen Adana'yı Covid-19 planlamasına sadık kalarak, en az vakanın görüldüğü 3'üncü kent konumuna getirdiklerini söyledi. Nacar, "Bu düşüşü iyi değerlendirirsek bir daha dalgalanma ve pikleri yaşamayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasında Adana, 100 bin nüfusta 9.25 vaka ile en az vaka görülen 3'üncü il oldu. Geçen yıl kasım ve aralık ayında en yüksek vaka artışlarıyla gündeme gelen kentte nerdeyse tüm ilçe ve mahalleler, Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında mavi renge büründü. İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, yoğunluğun yaşandığı dönemlerde kentte, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Valiliğin desteğiyle Covid-19 planlaması oluşturduklarını belirterek, "Bu yapmış olduğumuz plana sadık olarak çalışmalarımızı yürüttük. Planlamayı uygularken ilk olarak insanların virüsü yaymasının önüne geçmeye ve bulaşmayı azaltmaya yönelik adımlar attık" dedi.

1500 KİŞİLİK FİLYASYON EKİBİ KURULDU

Tüm ilçelerde güçlü bir filyasyon ekibinin kurulduğunu anlatan Nacar, "Bir kişi pozitif olduğunda çok hızlı bir şekilde adresinde ya da bulunduğu yerde konuşarak kimlerle temaslı olduğunu tespit edip izolasyonlarını gerçekleştirdik. Kurduğumuz filyasyon ekibinde yaklaşık 1500 kişi çalıştı. 250'nin üzerinde araçla kentin tüm ilçe ve köylerde hizmet verdik?" diye konuştu.

'BU DÜŞÜŞÜ İYİ DEĞERLENDİRİRSEK BİR DAHA PİK YAŞAMAYIZ'

Yapılan planların doğru uygulandığını aktaran Nacar, vatandaşlarında pandemi sürecine uyum sağladığını söyledi. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları ile maske, mesafe ve hijyen kuralarını göz ardı etmediğini ifade eden Nacar, şöyle konuştu:

"Geri dönüp baktığımızda aslında pandemi sürecinin Adana'da bu noktaya gelmesi, herkesin payının olduğu bir süreçti. Bu bulunduğumuz seviye bizim için bir hedef değildi. Bu noktaya gelmemiz bizim için çok iyi bir sonuç ancak bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bu düşüşü iyi değerlendirirsek bir daha dalgalanma ve pikleri yaşamayız."