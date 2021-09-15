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Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar - Son Dakika

Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar

15.09.2021 10:14

Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar Sivas'ta bir araya gelen kadınların yardımlaşarak yaptıkları ve ateş üzerinde ki saçta pişirdikleri yufka ekmekler, yaklaşık bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor Sivas'ta bir araya gelen kadınların yardımlaşarak yaptıkları ve...

Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar

Sivas'ta bir araya gelen kadınların yardımlaşarak yaptıkları ve ateş üzerinde ki saçta pişirdikleri yufka ekmekler, yaklaşık bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor

SİVAS - Sivas'ta bir araya gelen kadınların yardımlaşarak yaptıkları ve ateş üzerinde ki saçta pişirdikleri yufka ekmekler, yaklaşık bir yıl bayatlamadan tüketilebiliyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla köydeki kadınlar da kolları sıvadı. Sivas'ın Güney köyündeki kadınlar kışlık ekmeklerini yapmak için sabahın erken saatlerinde uyanıyorlar. Bir araya gelen kadınlar yardımlaşarak her gün birinin kışlık yufka ekmeğini yapıyorlar. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan tamamen organik olarak un, tuz ve su ile yoğurulan hamurlar bir kadının elinde yuvarlanarak yumak oluyor. Ardından diğer kadınlar hazırlanan yumağı açarak incecik yufka haline getiriyorlar. Daha sonra ateş üstündeki saçta pişirilen hamurlar yufka ekmek halini alıyor. Gün boyu binden fazla kışlık ekmek yapan kadınlar, ekmekleri evlerin deposunda muhafaza ediyor. Hazırlanan yufka ekmekleri diğer ekmeklerden ayıran en büyük özelliği ise bayatlamaması. Yaklaşık bir yıl boyunca tüketilebilen ekmekler kış ayında suyla ıslatılıp bohça yapılarak yumuşatılıyor. Lezzetiyle damak çatlatan yufka ekmekler her yemeğin yanına da tüketiliyor.

"Senelerce yeriz"

Yufka ekmek yapan Döndü Toy, " Kışa hazırlık. Hamuru yoğururuz erken kalkıp otururuz. 8 de kalkarız ikindi kalkarız. Bitiririz bu işleri senesine göre yeriz. Ekmeği kışın sularız. Ondan sonra dürer bohça yaparız. Sepetlere basar ağzını örteriz. Yumuşacık olur her yemeğe yakışır. Her iş yalnız görülür ama bu görülmez. Bunu ortaklaşa yaparız. Serin yere koyar senelerce yeriz. Hiç bir şey olmaz, bayatlamaz" dedi.

Saçta pişiriliyor, tüm malzemeleri organik

Esme Cebeci ise, "Yufka ekmek yapıyoruz yardımlaşarak. Onlar benimkini yapıyor ben onlarınkini yapıyorum. Şimdi annemin yufkasını yapıyoruz. Tek başına yapılmaz. Yardımlaşmadan yapılmaz. Önce suya tuzu koyuyoruz tuzu eritiyoruz. Ununu atıp yoğuruyoruz. Ondan sonra yumak alıyoruz. Açıyoruz saça atıp pişiriyoruz. Islıyoruz. Fazla olursa dolaba koyuyoruz. Fazla olmazsa yiyoruz. Geri bu vakte kadar tüketiliyor. Kısmetimiz olursa 1 sene yiyoruz. Yoruluyoruz, akşama haşat oluyoruz. Tarlamızdan çıkıyor elimizde yapıyoruz. Her şeyimiz organik." diye konuştu.

Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar
Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar

Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaptıkları bu ekmeği 1 yıl boyunca bayatlamadan tüketilebiliyorlar - Son Dakika
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