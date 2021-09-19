Bu elma tazeliğini aylarca koruyor

Gürün Hünkar elmasının kabuğundaki kalın yağ tabakası ile tazeliğini ayarla koruyabiliyor, bu özelliği ile dikkat çeken elmanın toplanmasına başlanıldı

SİVAS - Gürün Hünkar elmasının kabuğundaki kalın yağ tabakası ile tazeliğini ayarla koruyabiliyor, bu özelliği ile dikkat çeken elmanın toplanmasına başlanıldı.

Sadece Sivas'ın Gürün ilçesinde yetiştirilen Gürün Hünkar elması, kabuğundaki kendine özgü yağ tabakası ile aylarca tazeliğini koruyabiliyor. Her yıl Eylül ayının ortalarında toplanan bu elma dalında ve serin ortamda altı ay kadar çürümeden, kurumadan tazeliğini koruya biliyor. Hünkar elmasını diğer elmalardan ayıran diğer özellikleri ise iriliği, lezzeti ve sulu soluşu. Elma üreticileri bu yıl verimin yüksek olmasından dolayı memnun. Ancak fiyatın düşük olması yetiştiricileri düşündürüyor. Bu yıl Hünkar elmasının kilogram fiyatı 3 ila 7 lira arasında değişiyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yetiştirdiği elmaları toplayan Yasin Kayacı, "Bu yıl ürün kalitesi ve miktarı çok yüksek. Elma kabuğundaki yağ oranı da iyi. Elmaları tek tek elle toplayıp kasalıyoruz. Rekolte bizi mutlu etse de fiyatın düşük olması bizi düşündürüyor." Şeklinde konuştu.