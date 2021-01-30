Bu eserlere kulak verin - Son Dakika

Bu eserlere kulak verin

30.01.2021 07:37
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1) ROMANIN İÇİNE GİRECEKSİNİZSuç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski Seslendiren: Umut TabakDünya klasikleri arasındaki 'Suç ve Ceza'yı Umut Tabak'ın sesinden dinleyin.

1) ROMANIN İÇİNE GİRECEKSİNİZ

Suç ve Ceza - Fyodor Dostoyevski Seslendiren: Umut Tabak

Dünya klasikleri arasındaki 'Suç ve Ceza'yı Umut Tabak'ın sesinden dinleyin. Anlık ses değişimleri, vurguları ve tonlamalarıyla kendinizi romanın içerisinde hissedeceksiniz. Serhat Gürpınar "Seslendirme konusunda Umut Tabak bir dahi" diyor.

21 saat 2 dakika/ Storytel

2) BAZEN HEYECANLI, BAZEN DİNGİN

Satranç - Stefan Zweig Seslendiren: Cem Baza

Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın sürgünde yazdığı 'Satranç', Cem Baza'nın sesiyle ilgi çekici bir hale geliyor. Kimi zaman heyecanlı, kimi zaman dingin yorumuyla eserin atmosferini dinleyiciye başarıyla yansıtıyor. Müge İplikçi "Cem Baza'yı heyecanla takip ettim" diyor.

2 saat 6 dakika/ Storytel

3) OKUMAKTAN DAHA KOLAY

Ben, Kirke - Madeline Miller Seslendiren: Damla Sönmez

Mitolojik kahramanların hikayelerini farklı bir bakış açısıyla sunan Madeline Miller'ın romanı 'Ben, Kirke'yi Damla Sönmez seslendirdi. Duygu Özdemir, "Okurken zorlandığınız, kaybolduğunuz satırlar seslendirmeyle güzel bir masala dönüşüyor" diyor.

13 saat 26 dakika/ Storytel

4) ÇOK ETKİLEYİCİ BİR SES

Simyacı – Paulo Coelho Seslendiren: Yiğit Özşener

Dünya edebiyatının en çok sevilen eserlerinden 'Simyacı', Yiğit Özşener'in sesiyle farklı bir tecrübe sunuyor. Dinleyenler Yiğit Özşener'in sesini çok etkileyici buluyor. 4 saat 2 dakika/ Storytel

5) ESERİ MÜTHİŞ SAHİPLENİYOR

Unutma Dersleri - Nermin Yıldırım

Seslendiren: Deniz Yüce Başarır

Deniz Yüce Başarır seslendirme alanında uzman bir isim. Nermin Yıldırım'la birlikte çalıştığı için müthiş bir sahiplenmeyle yaklaşıyor esere. Ayşe Ayhan Demir, "Başarır'ın ses tonunun dinlendiriciliği mükemmel" diyor.

8 saat 57 dakika/ Storytel

6) OBAMA'NIN KENDİ SESİNDEN...

A Promise Land - Barack Obama

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın 'Vaat Edilmiş Toprak' adlı kitabı yabancı dilini geliştirmek isteyenlerin tercihi... Elif Türkölmez "Kitapları en iyi okuyanlar her zaman yazarlar oluyor galiba. Nazım Hikmet'in şiirlerini kendi sesinden dinlemek gibi" diyor.

29 saat 10 dakika/ Audible

7) YOUTUBE'DA DA SESLİ KİTAPLAR VAR

Sokrates'in Savunması - Platon

Seslendiren: Akın Altan

Yunan filozof Platon'un yazdığı 'Sokrates'in Savunması'nı Akın Altan seslendiriyor. Usta seslendirme sanatçısının yorumunu YouTube'da bulabilirsiniz. Görme engelli yazarımız Harun Sarıkaya öneriyor. 1 saat 23 dakika/ YouTube

8) YALIN TÜRKÇESİYLE...

Bize İki Çay Söyle – Elif Key Seslendiren: Deniz Yüce Başarır

Elif Key'in 'Bize İki Çay Söyle', Deniz Yüce Başarır'ın sesiyle farklı bir boyut kazanıyor. Yalın Türkçesi ve samimi tonlamalarıyla Deniz Yüce Başarır sesli kitapseverlerin favorilerinden... Elif Türkölmez'in önerisi... 3 saat 6 dakika/ Storytel

9) KARAKTERLERİ FARKLILAŞTIRIYOR

Zaman Makinesi - H. G. Wells Seslendiren: Barış Özcan

Bilimkurgu türünün en önemli eserlerinden 'Zaman Makinesi'ni Barış Özcan hakkıyla seslendiriyor. Farklı karakterleri, farklı tonlamalarla seslendiren Özcan, Müge İplikçi'nin favorilerinden biri. 3 saat 18 dakika/ Storytel

10) DAHA RAHAT ODAKLANILIYOR

Ustalık Gerektiren Kafayı Takmama Sanatı - Mark Manson Seslendiren: İbrahim Selim

Mark Manson'ın dünya çapında ses getiren kitabını İbrahim Selim'den dinleyin. Duygu Özdemir "Kişisel gelişim kitabı okumaktan keyif almadığım için dinlerken daha rahat odaklanabiliyorum" diyor.

5 saat 52 dakika/ Storytel

Bu eserlere kulak verin

Yiğit Özşener, Müge İplikçi, Suç Ve Ceza, Dostoyevski, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bu eserlere kulak verin - Son Dakika Magazin


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