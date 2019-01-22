Son Dakika Haberleri: Bu Etkinlik Kadın Platformunun Etkinliği, Bir Erkeği Muhatap Almayın"

Bu Etkinlik Kadın Platformunun Etkinliği, Bir Erkeği Muhatap Almayın"

19 dakika önce

Diyarbakır'da Dicle Amed kadın Platformu (DAKAP) üyesi bir grup kadın basın açıklaması yapmak istedi.

Bu Etkinlik Kadın Platformunun Etkinliği, Bir Erkeği Muhatap Almayın
Diyarbakır'da Dicle Amed kadın Platformu (DAKAP) üyesi bir grup kadın basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin erkekle istişare ettiğini gören gruptaki bir kadın, "Bu etkinlik kadın platformu etkinliği, bir erkeği muhatap almayın" demesi gülüşmelere neden oldu.

DAKAP üyesi bir grup kadın, Yenişehir ilçesinde bulunan AZC Plaza önünde basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri, basın açıklamasının yasaklandığını belirterek grubun dağılmasını istedi. Yaşanan görüşmelerin ardından bir grup kadın, basın açıklaması yapmadan ayrılmayacaklarını belirterek kısa süreli oturma eylemi başlattı. Yapılan anonsla eylemlerine son verilmesi istenen kadınlar, daha sonra kendilerine söylenen kapalı alanda basın açıklaması yapma önerisini kabul etti. Bu sırada açıklamaya katılan bir erkekle istişare yapıldığını gören kadınlardan biri, "Bu etkinlik kadın platformu etkinliği, bir erkeği muhatap almayın" demesi kısa süreli şaşkınlığın ardından yerini gülüşmelere bıraktı.

Grup, daha sonra polis eşliğinde Eğitim-Sen binasına giderek burada basın açıklamasını gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Dicle, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti

HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı Gündeme Oturan Konser Sonrası Fazıl Say'dan Erdoğan Açıklaması: Herkes Hata Yapar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:31:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Etkinlik Kadın Platformunun Etkinliği, Bir Erkeği Muhatap Almayın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]