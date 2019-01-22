Bu Etkinlik Kadın Platformunun Etkinliği, Bir Erkeği Muhatap Almayın"
19 dakika önce
Diyarbakır'da Dicle Amed kadın Platformu (DAKAP) üyesi bir grup kadın basın açıklaması yapmak istedi.
Diyarbakır
'da Dicle
Amed kadın Platformu (DAKAP) üyesi bir grup kadın basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin erkekle istişare ettiğini gören gruptaki bir kadın, "Bu etkinlik kadın platformu etkinliği, bir erkeği muhatap almayın" demesi gülüşmelere neden oldu.
DAKAP üyesi bir grup kadın, Yenişehir
ilçesinde bulunan AZC Plaza önünde basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri, basın açıklamasının yasaklandığını belirterek grubun dağılmasını istedi. Yaşanan görüşmelerin ardından bir grup kadın, basın açıklaması yapmadan ayrılmayacaklarını belirterek kısa süreli oturma eylemi başlattı. Yapılan anonsla eylemlerine son verilmesi istenen kadınlar, daha sonra kendilerine söylenen kapalı alanda basın açıklaması yapma önerisini kabul etti. Bu sırada açıklamaya katılan bir erkekle istişare yapıldığını gören kadınlardan biri, "Bu etkinlik kadın platformu etkinliği, bir erkeği muhatap almayın" demesi kısa süreli şaşkınlığın ardından yerini gülüşmelere bıraktı.
Grup, daha sonra polis eşliğinde Eğitim-Sen binasına giderek burada basın açıklamasını gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:12 Kaynak: İHA
Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı
Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti
HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı
Gündeme Oturan Konser Sonrası Fazıl Say'dan Erdoğan Açıklaması: Herkes Hata Yapar