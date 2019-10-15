Son Dakika Haberleri: Bu ev baba ve çocuğuna mezar oldu, anne ağır yaralı
Son Dakika Güncel Bu ev baba ve çocuğuna mezar oldu, anne ağır yaralı

Bu ev baba ve çocuğuna mezar oldu, anne ağır yaralı

56 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangında down sendromlu 8 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.

Bu ev baba ve çocuğuna mezar oldu, anne ağır yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangında down sendromlu 8 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.

Olay, 13.30 sıralarında Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik ailenin bulunduğu evde tüp parlaması sonrasında yangın çıktı. Çıkan yangında alevler arasında kalan 8 yaşındaki down sendromlu çocuk ile babası hayatını kaybederken anne ise ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

(Murat Kanber-Cihan Atik-Mustafa Taşören/İHA)

Kocaeli, Derince, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:30 Kaynak: İHA
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