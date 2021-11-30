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Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor! - Son Dakika

Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!

30.11.2021 15:12
Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Ahmet Koca, motorlu ve raylı sistem üzerine yerleştirdiği 28 metrekarelik prefabrik evi 360 derece döndürebiliyor.

Yıllarca esnaflık yapan 64 yaşındaki Ahmet Koca, emekli olduktan sonra 2007'de Seydikemer ilçesinin 1200 rakımlı Yayla Patlangıç Mahallesi'ne yerleşti.

Önce karavana merak saran ancak eşinden destek göremeyen Koca, bahçesine dönen bir ev yapmaya karar verdi. Çevresindekilerin 'yapılamaz' demesine rağmen kararından vazgeçmeyen Koca, kendi tasarladığı dönen evi yapmaya başladı.

Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!

TASARIMI KENDİSİNE AİT

Koca, raylı sistem üzerine işçiliğinin büyük bölümünü de kendi yaptığı prefabrik evi yerleştirdi. Evin içerisine ahşap döşeyen Koca, 28 metrekarelik evi elektrikli motor yardımıyla kendi etrafından döndürüp sabitleyebiliyor.

Farklı bir tasarıma imza atan Ahmet Koca, hayalini kurduğu evi yapmanın mutluğunu yaşadığını söyledi. Evini istediğinde güneşe karşı, istediğinde rüzgarın yönüne göre çevirebildiğini anlatan Koca, şöyle konuştu:

Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!

"Tasarımını, planını kendim yaptım. 360 derece dönüyor. Diyelim ki rüzgar esiyor, ben tersine döndürüyorum. Yazın güneşten gölgeye döndürüyorum. Misafirlerim, arkadaşlarım geldiğinde burada ağırlıyorum. İnsanlar beğeniyor. Dönerek çay içmek hoşlarına gidiyor. Ben de keyif alıyorum. Hobi amaçlı yaptım, ticari amacım yok. Sadece misafirlerimle sohbet ediyorum. Hız ayarını yapıyorum, yavaş ya da biraz daha hızlı. En ideali yavaş dönmesi."

Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!

GÜNEŞ ENERJİSİYLE DÖNDÜRECEK

İleride güneş paneli de koyup kendi elektriğiyle evi döndürmeyi hedeflediğini dile getiren Koca, mekanizmanın evin içerisindeki malzemeler ve insanlarla yaklaşık 10 tonu taşıyabildiğini ifade etti.

Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!

Yaşamdan Hikayeler, Yaşam, Son Dakika

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