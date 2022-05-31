Bu evde doğdu, doğduğu şehre Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bu evde doğdu, doğduğu şehre Emniyet Müdürü oldu

31.05.2022 09:48
Bu evde doğdu, doğduğu şehre Emniyet Müdürü oldu

Başarılı çalışmaları ile Trabzon'da kısa sürede kendini kabul ettiren Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon'a sevdasının çocukluğuna dayandığını söyledi.

Başarılı çalışmaları ile Trabzon'da kısa sürede kendini kabul ettiren Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon'a sevdasının çocukluğuna dayandığını söyledi.

Babasının görevi nedeniyle Trabzon'da doğduğunu belirten Müdür Kenan Aydoğan, Faroz mahallesindeki doğduğu evi ziyaretinde duygusal anlar yaşadığını anlattı. Aydoğan, "Ben babamın görevi nedeniyle Trabzon'da dünyaya gelmişim. Buraya Emniyet Müdürü olarak atandıktan sonra birkaç ay bunu araştırdım. Sonunda 'Faroz Derneği'nin yardımıyla, o mahallede doğduğum evi bulduk. 5 yaşına kadar orada yaşamışım, çok küçük anılar var tabii ki ama duygular çok büyük. Orada doğmuşum. O ev sahibinden Allah razı olsun, bana oğlunun ismini koymuş. Benim için Trabzon'da bulunmak belki çok az insana nasip olur, doğduğunuz şehirde emniyet müdürlüğü yapıyorsunuz. Allah'a şükür bir yol kazası olmadan buraya kadar geldik" dedi.

Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı sonrasındaki 'Trabzon kaması' ismini verdikleri uygulama ile gündeme gelmişti. Taraftarların şampiyonluk sevincini yaşamak için sahaya girdiği maç sonrasında kama düzeninde futbolcular ve teknik heyetin güvenliğini sağlamış, binlerce taraftarın saha içerisinde kimsenin burnu bile kanamadan sevinç içinde kutlama yapmalarına olanak sağlamıştı. - TRABZON

Bu evde doğdu, doğduğu şehre Emniyet Müdürü oldu
Bu evde doğdu, doğduğu şehre Emniyet Müdürü oldu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Gün batımı Gün batımı 20 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anne beraat etti 20 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anne beraat etti
Kaynak: İHA

Aydoğan, Trabzon, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu evde doğdu, doğduğu şehre Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:00 CHP'li Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'de genel başkan kim olacak?" sorusunu cevapladı
09:59 Küfür ederek yanına çağırdığı husumetlisini öldürdü! Katil zanlısı 7 ay sonra yakalandı
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
09:54 Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler
09:52 Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
09:31 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Miras" operasyonu başlatıldı! 143 şüpheli şahıs tespit edildi
09:30 İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan gencin imdadına mahalleli yetişti
09:27 Şıklık yarışına girdiler! İşte ELLE Style Awards 2022'nın ödülleri ve sahipleri
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 10:05:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bu evde doğdu, doğduğu şehre Emniyet Müdürü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement