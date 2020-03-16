Bu eve girenlerin başı dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu eve girenlerin başı dönüyor - Son Dakika

Bu eve girenlerin başı dönüyor

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ters ev, içeri girenlerde baş dönmesine neden oluyor.

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde ters ev, içeri girenlerde baş dönmesine neden oluyor. Vertigo ve benzer hastalıkları olanların girmesinin yasak olduğu ters ev, fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kartepe'de bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın yanında inşa edilen ters ev, Türkiye'nin birçok ilindeki benzerlerinden farklı olarak yüzde 3 eğimli inşa edildi. Beynin, yapının eğimi yüzünden yaşadığı yanılsama nedeniyle baş dönmesine yol açan ters ev, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Dubleks evin tamamen ters çevrilerek, eşyaların tavana yerleştirildiği binaya girenler, tavanda yürüdükleri hissine kapılıyor.

'EŞYALAR ÖZEL BAĞLANTILARLA YUKARI TUTTURULUYOR'

Ters evi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nın yanında kurduklarını belirten işletme sahibi Mustafa Kazanbaş, "Böyle bir yatırımın Kocaeli'nde güzel olacağını düşünerek bu evi yaptırdık. Mevki olarak da insanlar bu bölgeye yoğun rağbet gösterdiği için doğal yaşam parkını seçtik. Bu ev de aslında herkesin dikkatini çekiyor. Burayı yapmak için bir ev nasıl yapılıyorsa aynı prosedürler işliyor. Tek farkı burada evin ters kurulması. Onun dışındaki diğer tüm yasal zorunluluklar bu ev için de geçerli. Eşyaların hepsi özel bağlantılarla yukarı tutturuluyor. Herhangi bir tehlike yok" dedi.

Tüm ziyaretçilerin sigortalandığını söyleyen Kazanbaş, "Buraya gelen her kişi sigortalı olarak içeri giriyor. Şirketimiz tarafından üçüncü şahıs sigortası ile korunuyorlar. İçeri girdiğinizde ilk anda bir baş dönmesi yaşanıyor. Bunun nedeni de evin sadece ters değil, aynı zamanda her iki tarafa da açılı olması. Bu yüzden özellikle vertigo ve benzer hastalıkları olan kişilerin girmesi yasak. Çünkü yoğun bir baş ağrısı yapıyor. Evin açılı olmasından kaynaklı olarak beyin eşyaları düzeltemiyor. Birçok ters evde sadece düz evi ters çeviriyorlar. O yüzden burada yaşanan etki o evlerde yaşanmıyor" diye konuştu.


Türkiye, Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:49 Kaynak: DHA
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