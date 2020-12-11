Bu eve misafirliğe gelenler tarihte yolculuğa çıkıyor - Son Dakika

Bu eve misafirliğe gelenler tarihte yolculuğa çıkıyor

11.12.2020 11:20

Bu eve misafirliğe gelenler tarihte yolculuğa çıkıyor Giresunlu Mustafa Dizdar farklı dönemlere ait otantik ve folklorik eşyalarla dekore ettiği evini adeta müzeye çevirdi Giresun'da yaşayan Mustafa Dizdar farklı dönemlere ait otantik ve folklorik eşyalarla dekore ettiği evini adeta müzeye çevirdi.

Bu eve misafirliğe gelenler tarihte yolculuğa çıkıyor

Giresunlu Mustafa Dizdar farklı dönemlere ait otantik ve folklorik eşyalarla dekore ettiği evini adeta müzeye çevirdi

GİRESUN - Giresun'da yaşayan Mustafa Dizdar farklı dönemlere ait otantik ve folklorik eşyalarla dekore ettiği evini adeta müzeye çevirdi. Misafirliğe gelenleri, müze ziyaretinde hissettiren evde eski tarım aletlerinden, müzik aletlerine, folklorik kıyafetlerden, mutfak eşyalarına kadar yüzlerce obje yer alıyor.

İş hayatı boyunca biriktirdiği eşyaları önce işyerinde, emekli olduktan sonra da yaşadığı evde sergileyen 62 yaşındaki Mustafa Dizdar, 30-40 yıllık hobisinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Dizdar "Neredeyse 30-40 yıldır topluyorum. Kimini maaşımdan para vererek aldım, kimini atılan çöplüklerden topladım, kimini ise eşim dostum merakımı bildiği için bana getirdi. Önceleri çalıştığım kurumda bunları sergiliyordum. Hatta çalıştığım kurumun bir katında özel bir yer dahi yapmıştım. Sonra emekli oldum ve baba evine geldim, yerleştim. Hayatım boyunca da topladığım eşyaları evime yerleştirdim. Sadece hobimden dolayı evimi bu eşyalarla dekore ettim. Gelip giden misafirlerim için sıra dışı olsa da benim için sadece sıradan hobilerim. Burada tarım aletleri, müzik aletleri, değirmen taşları, çanaklar, çömlekler, küpler, çarık, fotoğraf makinaları, büyükbaş, küçükbaş hayvan çanları, kama, kılıç, mutfak eşyaları gibi yüzlerce obje bulunmaktadır" dedi.

"Müze gibi ev"

Geldiği misafirlikte müze ziyareti hissi yaşadığını ifade eden Önder Başuslu ise "Buraya her geldiğimde tarihte bir yolculuğa çıkar gibi hissediyorum. Evin içerisinde 10 yıllıktan 150-200 yıllığa kadar uzanan objeler de var. Adeta bir müze tadında ama ev sıcaklığında misafirlik yapmış oluyoruz. Gözümüzü etrafta gezdirmekten kendimizi alamıyoruz. Her taraf tarihten bir iz taşıyor" diye konuştu.

Akrabası olan Mustafa Dizdar'ın küçüklükten beri bu merakı olduğunu anlatan İbrahim Dizdar ise "Bildim bileli Mustafa Dizdar, antika eşyalara meraklıdır. Bir geziye gitsek o antika yerlerinde soluğu alırdı. Nerede bir eski eşya bulsa hemen dikkatini çeker alırdı. Bu yönünü bilen bizlerde bulduklarımızı ona getirirdik. Başka akrabaları, arkadaşları da getiriyorlardı. Sonunda evi bu hale geldi. Bugün oldukça dikkat çekici otantik bir ev dekoru oldu. Bizde buraya gelmekten böyle bir ortamda sohbet etmekten keyf almaya başladık" şeklinde konuştu.

Bu eve misafirliğe gelenler tarihte yolculuğa çıkıyor
Bu eve misafirliğe gelenler tarihte yolculuğa çıkıyor
Bu eve misafirliğe gelenler tarihte yolculuğa çıkıyor
Bu eve misafirliğe gelenler tarihte yolculuğa çıkıyor

Mustafa Dizdar, Giresun, Tarım, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bu eve misafirliğe gelenler tarihte yolculuğa çıkıyor - Son Dakika


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