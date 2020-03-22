Bu fabrikada çalışmak için ilk şart "bıyıksız olmak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu fabrikada çalışmak için ilk şart 'bıyıksız olmak' - Son Dakika

Bu fabrikada çalışmak için ilk şart "bıyıksız olmak"

6 saat önce

Adana'da tek kullanımlık sağlık malzemeleri üreten bir firma, işe alınacak kişilerde bıyıksız ve sakalsız olma şartını arıyor, mevcut personel de aynı koşulla çalışıyor.

Bu fabrikada çalışmak için ilk şart

Adana'da tek kullanımlık sağlık malzemeleri üreten bir firma, işe alınacak kişilerde bıyıksız ve sakalsız olma şartını arıyor, mevcut personel de aynı koşulla çalışıyor.

Cerrahi önlükten tıbbi maskeye, galoştan eldivene kadar tek kullanımlık sağlık malzemelerinin üretildiği Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki Apex Teknik Tekstil ve Sağlık Ürünleri firması, 2003'te bir ihraç ürününde kıla rastlanması üzerine tedbirlerini sıklaştırdı.

Alınan kararla fabrikada çalışan erkeklerin bıyıksız ve sakalsız olması istihdamda ilk şart olarak belirlendi. Bu kapsamda mevcut personel bıyık ve sakallarını keserken işe gireceklerde aranan ilk şart, bu oldu.

Firmanın Üretim ve Planlama Sorumlusu Hidayet Sedenler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldan bu yana tek kullanımlık sağlık ürünleri imal ettiklerini söyledi.

Günlük ortalama 200 bin civarında tıbbi maske, galoş, cerrahi önlük ve eldiven ürettiklerini kaydeden Sedenler, ürünlerin yüzde 40'ını ABD, Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ettiklerini anlattı.

Sağlık malzemeleri ürettikleri için fabrikada hijyen şartlarına en üst seviyede dikkat ettiklerini vurgulayan Sedenler, çalışanların, üretim alanına bonesiz ve maskesiz girmelerine izin verilmediğini ifade etti.

"Sakal ve bıyık yasak"

Erkek adayların firmalarında çalışabilmesi için özel ve vazgeçilmez bir maddelerinin olduğunu vurgulayan Sedenler, şöyle devam etti:

"2003 yılında sevk edilen bir üründe bir saç kılı çıktığı için müşteriden şikayet geldi. Bunun üzerine de genel müdürlüğün verdiği talimatla, erkek personelimizin bıyıksız ve sakalsız olması kararı alındı. Firmamızda 80 personel var, bunların 60'ı erkek, gerisi kadın. Sakal ve bıyık üretim esnasında yasak. Alınan personele direkt bunları anlatıyoruz. Bunun da sebeplerinden birisi sağlık ürünleri ürettiğimiz için kıl, tüy gibi şeylerin olmaması gerekiyor. Bu konuya özen gösteriyoruz."

Düzenli tıraş oluyorlar

Üç yıldan bu yana firmada çalışan Serdar Diler, sakal ve bıyık kuralına harfiyen uyduklarını ifade etti.

Hijyenik ürünler yaptıkları için getirilen sakalsız ve bıyıksız olma şartını garip bulmadığını dile getiren Diler, kuraldan memnun olduklarını belirtti.

Çağrı Çetin de 5 yıldan bu yana firmada çalıştığını, fabrikanın kuralı gereği düzenli tıraş olduklarını söyledi.

Hacı Sabancı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:20 Kaynak: AA

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