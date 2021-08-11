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Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! - Son Dakika

Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!

11.08.2021 13:57

9 yıldır öğrencisi olmayan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne 2019 yılında atanan dekan ve personelin maaşlarının yattığı Sayıştay raporunda ortaya çıktı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Bakanlar Kurulu kararı ile 2012 yılında Teknoloji fakültesi kuruldu. Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden açıldığı ve kurulduğu günden bugüne kadar öğrencisi olmayan fakülteye 2019 yılında dekan ve fakülte sekreteri görevlendirilerek maaş ödemesi yapıldı. Fakültenin öğrencisi olmadığı ve atıl kaldığı halde personel istihdam edilerek maaş ödenmesi Sayıştay raporunda ortaya çıktı.

"İLKE VE ESASLARA RİAYET EDİLMEDEN AÇILDI"

Sayıştay'ın 2019 yılı raporunda yer alan bölümde, "2011/2605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kurulan Teknoloji Fakültesi'nin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden açıldığı, uzun zamandan beri fiilen atıl durumdaki öğrencisi olmayan bu fakültede personel istihdam edildiği ve maaşının ödendiği tespit edilmiştir" denildi.

KAYSERİ'DEN BOLU'YA DEKAN ATANDI

Raporda, kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmadığı da belirtilerek, "Söz konusu fakültede, sadece Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği halen açık olup, öğretim üyesi sayısı yeterli olmadığından bölüm faaliyette değildir. Buradaki fakülte sekreterliğini, Hukuk Fakültesi Fakülte Sekreterliğini de yürüten bir idari personel yürütmekte, Dekanlık görevini Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 21.08.2019 tarihinde atanan bir akademisyen yürütmektedir. Fakülte, hali hazırda Mimarlık Fakültesi binasının zemin katında bulunan AZ37- AZ38- AZ39- AZ40 numaralı odalarda faaliyetini yürütmekte, öğrencisi olmadığından herhangi bir dersliği bulunmamaktadır. İhtiyaçlar gözetilmeden ve yeterli koşullar sağlanmadan fakülte açılması hem kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasına engel teşkil etmekte, hem de üniversitedeki öğretim elemanlarından oluşan insan kaynağının rasyonel ve etkin bir şekilde, ayrıca plan, ilke ve hedefler doğrultusunda kullanılmadığını göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İstihdam, Sayıştay, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • Mehmet görük: bu zamana kadar aldıkları maaşları onu oraya atayan kişi ile faizi ile birlikte tahsil edilmesi lazım amaaaaaa nerede iyi yedin diye bir yere müsteşar olur yakın zamanda bunun gibi kaç üniversite yar Allah bilir. Zaten dakika başı neden zam geldiği şimdi anlaşıldı Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
  • SENOL SARI: Şimdi bunu Dekan beye sorsan valla benim bilgim yok oraya atandigimdan der ,bizde milletçe yeriz Cevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: allah katında nasıl hesap vereceksiniz işallah fazlasıyla çıksın işte o hesap gününde yakanızdayız. Cevap Yaz 70 1 Yayından Kaldır
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