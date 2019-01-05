Bu Festival Kaçmaz!

STEM & Makers Fest/Expo, Hacettepe STEM & Maker Lab., Kocaeli Bilim Merkezi, SEKA Kağıt Müzesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kocaeli Nesibe Aydın Okulları işbirliği ile düzenlenen bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik festivali yarın yapılıyor. Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 3 bine yakın öğrenci ve velisinin katıldığı festival şenlik havasında geçmişti. Atölye çalışmalarına katılabilmek için Kocaeli Bilim Merkezi'ne akın eden öğrenciler, bilimin eğlenceli dünyasına doğru keyifli bir yolculuk yapmıştı.

HERKES KATILABİLİR

Bu yıl 'Hadi Sen de Üret' sloganıyla organize edilen festivale 7'den 70'e herkes katılabilecek. 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yine birbirinden ilginç atölyeler kurulacak. Öğrenciler bu atölyelerde kimyasal deneyler yaparak kendi DNA'larını gözlemleyebilecek, genetik ve adli tıp yöntemlerinden faydalanarak suçluyu tespit edebilecek. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde öğrenciler; alev dansı, basınç deneyleri ve köpük şovlarıyla hem eğlenecek hem öğrenecek.

BAŞVURU GEREKLİ

Festival bünyesinde açılacak atölyelerde çocuklarınız atıl durumdaki ağaç parçalarını işleyerek süs eşyasına dönüştürebilecek, ahşap ve lastik kullanarak kendi mancınığını yapabilecek, kendi robotunu tasalarlayabilecek. Hatta basit aletler kullanarak kendi drone'unu ve ahşap uçağını bile yapabilecek. Meraklısı, basit malzemelerle elektrik süpürgesi dahiyapabilecek. Öğrencileri üretmeye, tasarlamaya, yeni fikirler üzerinde tartışmaya yönlendirecek atölyelere katılabilmek için başvuruda bulunmayı unutmayın.