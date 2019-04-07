Bu Festivalde En Güzel Laleler Yarışıyor
24 dakika önce
Bu festivalde en güzel laleler yarışıyorKOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen 12. Lale Festivali'nde yüzlerce lale, güzellikleri ve saksı tasarımlarıyla yarışıyor.
Bu festivalde en güzel laleler yarışıyor
KOCAELİ - Kocaeli
'de düzenlenen 12. Lale Festivali'nde yüzlerce lale, güzellikleri ve saksı tasarımlarıyla yarışıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin her yıl düzenlediği Lale Festivali'nin 21.'si İzmit
ilçesindeki Seka Park'ta büyük bir coşkuyla başladı. Festival kapsamında yapılan yarışmada sergilenen laleler büyük ilgi gördü. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde vatandaşlar, Park Bahçe
ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından satışa sunulan 5 bin adet lale soğanını özenle yetiştirerek yarışmaya katıldı.
Festivalde karnaval alanına çevrilen Seka Park'ta şişme oyun grubu, kukla şov, ahşap yakma atölyesi, balon dağıtımı, halk oyunları gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlendi. Festival jüri üyeleri tarafından dereceye giren lalelerin belirlenmesinin ardından yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Festivale yarışmacı olarak katılan vatandaşlar, çok heyecanlı olduklarını ifade ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:31 Kaynak: İHA
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