Son Dakika Haberleri: Bu Festivalde Siyaset Yok, Bodrum Var

Bu Festivalde Siyaset Yok, Bodrum Var

1 saat önce

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, geçtiğimiz yıl Bodrum turizmine kazandırdığı Acı Ot Festivali'nin açılış töreninde coşku seliyle karşılandı.

Bu Festivalde Siyaset Yok, Bodrum Var, System.String[]
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, geçtiğimiz yıl Bodrum turizmine kazandırdığı Acı Ot Festivali'nin açılış töreninde coşku seliyle karşılandı.

Yoğun seçim programının arasında, festival açılışına da katılma fırsatı bulan Aras, etkinliğin bu yıl çok daha büyük bir katılımla gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Festivalde siyasi söylemlerden özellikle kaçınan Aras, "Burada siyaset değil, Bodrum var" dedi.

CHP Adayı Aras, kendisinin de kurucu başkanı olduğu Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen festivalin bütün Bodrum yarımadasının festivali olduğunu söyleyen Ahmet Aras, "Organizasyona büyük emek veren OYDER yönetimi başta olmak üzere, desteğini esirgemeyen Bodrum Kaymakamlığı'na, Bodrum Belediyesi'ne, derneklerimize ve burada stant açan tüm üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bodrum'da yaşayan herkes bu festivalin rengi, dokusu. Bodrum'un kadim kültürünü yaşatan, geleneksel lezzetlerimizi ve yöresel ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan, bu kültürü gelecek nesillere taşıyan ve tabii ki Bodrum ekonomisine büyük katma değer sağlayan bu tür organizasyonları Bodrum yarımadamızın her mahallesinde hayata geçireceğiz." dedi.

Ortakent Köy içinde düzenlenen festivalin katılımcıları ve konukları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, yöresel ürün satan stantları gezdi, üreticiler ve festival için Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerle ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Aras, festivali halk oyunlarıyla renklendiren Karya Çiçekleri'yle bir de Sepetçioğlu oynadı.

Festival iki gün sürecek

İki gün boyunca Ortakent köy içinde devam edecek olan Acı Ot Festivali, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetlerini, el emeği göz nuru yöresel tasarım ve ürünleri görücüye çıkarıyor.Bodrum'a bahar renklerini getiren festivalde çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlenceler de organize ediliyor. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:43 Kaynak: İHA

Siyaset, Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi, Bodrum, Güncel
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