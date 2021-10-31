Esenyurt Yenikent mahallesinde dün akşam saatlerinde düzenlenen asker eğlencesine katılan teyze, dans figürleriyle görenleri şaşkınca çevirdi. Kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti.
Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi - Son Dakika