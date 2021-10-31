Üye Girişi
Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi - Son Dakika

Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi

31.10.2021 10:32

Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılan bir teyze, ilginç dans figürleriyle izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Zaman zaman taklalar da atan teyze, hem eğlendi hem de eğlendirdi. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken dans gösterisi ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Esenyurt Yenikent mahallesinde dün akşam saatlerinde düzenlenen asker eğlencesine katılan teyze, dans figürleriyle görenleri şaşkınca çevirdi. Kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti.

İlginç figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı ağızları açık bıraktı

ATTIĞI TAKLALAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi

Esenyurt, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor 10:31 Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var 10:27 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor 10:24 Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu 10:18 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu Son dakika: Meteoroloji 10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık 07:30 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi 01:26 Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
10:32 Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi
10:31 Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor
10:26 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var
10:25 MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 için net hedef verdi: Birincilik istiyoruz
10:25 Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü
10:23 Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
10:20 Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu
10:17 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu
10:09 Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız
10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek
Dev siteler mafyavari illegal grupların eline düştü! Milyonlarca liranın nereye gittiği kimse bilmiyor Dev siteler mafyavari illegal grupların eline düştü! Milyonlarca liranın nereye gittiği kimse bilmiyor         
10:35
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin         
10:28
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu         
10:20
Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız         
10:10
İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım         
07:43
Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor         
06:18
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 10:38:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement