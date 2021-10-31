Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi

Esenyurt'ta asker eğlencesi sırasında müziğin ritmine kapılan bir teyze, ilginç dans figürleriyle izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Zaman zaman taklalar da atan teyze, hem eğlendi hem de eğlendirdi. Özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken dans gösterisi ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Esenyurt Yenikent mahallesinde dün akşam saatlerinde düzenlenen asker eğlencesine katılan teyze, dans figürleriyle görenleri şaşkınca çevirdi. Kendini müziğin ritmine bırakarak dakikalarca dans etti. ATTIĞI TAKLALAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Sıra dışı dans figürlerinin yanı sıra takla da atan teyze izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Eğlenceye katılan gençler de teyzenin figürlerini görünce gözlerine inanamadı. Dakikalarca yorulmadan dans eden teyzenin o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt, Asker, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi - Son Dakika

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