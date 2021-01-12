Bu video da Netflix Türkiye yapımı Azizler filmi ile ilgil ibir inceleme videosu yaptık. Berkun Oya'nın senaryosunu yazdığı, Taylan Kardeşlerin yönettiği ,Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Binnur Kaya ve daha nice oyuncuyu bünyesinde barındıran Azizler filmi ne anlatıyor? \n\nCevabı videoda.\n\nDünyanın En Organik Sinema Kanalından haberdar olmak için: \nAbone olun: "
Kaynak: Youtube
Son Dakika › Genel › BU FİLM NE ANLATIYOR ALLAH AŞKINA? Azizler Filmi İnceleme - Son Dakika