'Bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak' - Son Dakika

'Bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak'

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Uçakan'ın üstlendiği "Suveyda" filminden görsel paylaşıldı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Uçakan'ın üstlendiği "Suveyda" filminden görsel paylaşıldı. Çekimleri Kayseri'de yaklaşık 5 haftada yapılan, post prodüksiyon çalışmaları tamamlanan filmin afişi sinemaseverlerle paylaşıldı.

Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu


İzleyiciyle buluşmak için gün sayan "Suveyda"nın yönetmeni Uçakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmi festivallerde değerlendirmek üzere görüşmeler yaptıklarını söyledi.


Uçakan, ortaya çok doğal ve sıcak bir anlatım çıktığını belirterek, "Film, hem harf devrimi sonrası gelen Arapça yasağının -pratikte Kur'an yasağına dönüşen- hem de ezan yasağının geldiği bir dönemde Anadolu'da geçiyor. 11 yaşındaki bir çocuğun hafız olma çabalarında yaşadığı sıkıntılara odaklanıyor. O dönemlerde aslında çok büyük acılar yaşanmıştı ama derdimiz bağcı dövmek değil. Bu öyküyü çocuğun şahsında, biraz da çocuksu psikolojiyi öne çıkararak, şiirsel bir şekilde anlatmaya çalıştık." diye konuştu.


"Tarihi ciddi şekilde sorgulamak ve üzerindeki örtüyü kaldırmak gerekiyor"


Birçok tarihi bilginin kirletilmiş olduğuna işaret eden yönetmen, şöyle devam etti:   "Biraz olsun geçmişimizi yeni nesle hatırlatmak istedik. Yakın tarihe uzak kalan gençliğe mümkün olduğu kadar ufak dokunuşlar yaptık. Bunun beraberinde umuyorum ki bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak. Arif Nihat Asya, 'Geçmişine ihanet eden geleceğine de ihanet eder.' diyor. Günümüzde de her ne kadar hainlerle kahramanlar karıştıysa da aydınlıklı bir geçmiş, gelecek için çok önemli diye düşünerek bu filmi yaptık. Hamasetten mümkün olduğu kadar uzak durduk."


Uçakan, her zaman gençliğin bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "İnsanın kişilik oluşumu bir bütündür. Tarih de bu bütünde önemli bir yer tutar. Nitekim sıcak bir olay olarak Ayasofya'nın açılışı bizi ne kadar heyecanlandırdı görüyorsunuz. Tarihi ciddi şekilde sorgulamak ve üzerindeki örtüyü kaldırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Filmin tamamına yakını sabit plan


Filmin, dünyanın önemli festivallerinde dolaşmasını arzuladıklarını aktaran Uçakan, şunları kaydetti:  "Benim daha özel bir dağıtım planım var. Türkiye'nin pek çok yerinde özel galalar yapmak ve tarihi tartıştırmak istiyorum. Maddi kaygıyla değil kültürel hizmet kaygısıyla yola çıktık. Filmde hiç müzik kullanmadım, doğal bir anlatımla aksın istedim."


Çekimleri geçen yıl haziran ve temmuz aylarında yapılan filmin tamamına yakını sabit planlardan oluşuyor.


Filmde, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla TRT'nin yanı sıra farklı kurum ve kuruluşların da desteği bulunuyor.


Hikaye ve taslak senaryosu Hasan Yılmaz, çekim senaryosu Mesut Uçakan'a ait olan "Suveyda"nın görüntü yönetmenliğini ise Durmuş Sorgut üstleniyor.


Filmin başrollerini Necip Fazıl Belge, Fatih Küçük ve Yusuf Duru paylaşıyor.

Mesut Uçakan, Kayseri, Yakın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:13 

Son Dakika Magazin 'Bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak' - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 21:58:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]