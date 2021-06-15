Bu fırından çıkan ekmekler ay-yıldızlı - Son Dakika

Bu fırından çıkan ekmekler ay-yıldızlı

Fırıncılar, Türk bayrağı ve Türkiye sevgisini ürettikleri ekmeklerin üzerine işlediler

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde işletilen bir fırında üretilen ve tezgahları süsleyen ay-yıldız figürlü ekmekler büyük ilgi görüyor.

Kumru ilçesinde 12 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren fırında, Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlara tepki göstermek adına farklı bir yola başvuruldu. Olaylara tepki göstermek adına Türk bayrağının simgesi olan ay-yıldız figürleri ekmek üzerine işlenirken, Ordu'nun simgesi fındık figürü de ilin tanıtımı için ekmekler üzerine işlendi.

İşletme sahibi Adem Çöloğlu, ay-yıldızlı ekmekler ve Ordu'nun simgesi olan fındık figürlü ekmeklerin ilgi gördüğünü belirterek, "Halktan büyük bir ilgi gördü. Burada fındık figürlü ekmekleri yapmamızdaki amacımız, Ordu'yu ve ilçemizi tanıtmak, ay-yıldızlı ekmekleri yapmamızdaki amacımız ise milli duygularımızı yansıtmak olmuştu, çok güzel ilgi gördü" dedi.

"Bayrağımız Allah'a şükür her yere çok yakışıyor"

Ay-yıldızlı ekmeklerin üretimini yapan Ufuk Yığın isimli 38 yıllık fırıncı, Türkiye üzerinde oynanan olaylara tepki göstermek adına, birlik ve beraberliği sağlamak için böyle bir fikre başvurduğunu söyledi. Yığın, "Türk bayrağımızı ekmek üzerinde işlemek istedim. Bayrağımız, Allah'a şükür her yere çok yakışıyor" şeklinde konuştu.

"Ekmeklerin fotoğrafını çekenler oluyor"

"Fırına girecek ekmeğin üzerine şablon yardımıyla un eliyorum diyen Yığın, "Şuan farklı fırınlarda da görmedim. Müşterilerimizin tepkisi güzel, yoğun oluyor, bazen yetiştiremiyoruz. Fotoğraf çekenler oluyor" ifadelerine yer verdi.