Bu fırının başında kadınlar var - Son Dakika

Bu fırının başında kadınlar var

17.11.2020 09:29
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Niğde'nin Orhanlı köyünde yıllarca kendileri için yaptıkları yöresel ekmek, Niğde merkeze açtıkları fırınla gelir kapıları oldu.

Niğde'nin Orhanlı köyünde yıllarca kendileri için yaptıkları yöresel ekmek, Niğde merkeze açtıkları fırınla gelir kapıları oldu.

Eşinin hayatını kaybetmesiyle 27 yaşından bu yana 4 kız çocuğuna bakmak zorunda kalan Fatma Sayın, tarım işçiliğini kardeşinin de cesaret vermesiyle bıraktı ekmek fırını açtı. Açtığı fırınla kız kardeşine de istihdam sağlayan Fatma Sayın'ın işlettiği fırında günlük ortalama 400 ekmek üretiliyor.

Patates ve sütle yoğurulan hamurlar şeklini aldıktan ayran ekleniyor ve üzerine atılan susamların ardından fırına veriliyor.

Ünü il sınırını aşan yöresel ekmekleri lezzeti dışında özel kılan bir diğer neden ise 'bayatlamıyor'. Sabahın ilk ışıklarıyla fırının başına geçen Fatma Sayın, fırın sayesinde ayakları üstünde durduğunu, kardeşine de istihdam sağladığını söyledi. Sayın, "Kocam öldüğünde 27 yaşındaydım 4 tane kız çocuğum vardı onları büyütüp okutmak zorundaydım okuttum da üniversiteyi dördünü de okuttum ikisini evlendirdim ikisi de bekar bana yardım ediyorlar Allah razı olsun çocuklarımdan. Gündeliğe gittim fasulye, patates, soğan her işe gittim büyüttüm çok şükür çocuklarımı şimdi kendi işim oldu kimselere muhtaç değilim. Kardeşimle erkenden geliyoruz 4.5, 5 gibi açıyoruz çalışıyoruz çok şükür ayaklarımızın üzerinde duruyoruz kimseden bir şey beklemiyoruz. Tutmaz diye endişe yaşadım ama tutuldu .Ekmeklerimiz doğal içinde patatesle süt var katkı maddesi yok doğal olduğu için 3-4 gün gidiyor bayatlamıyor. Buzluğa koyarsanız da 2-3 ay dayanıyor" dedi.

Kendi imkanlarıyla fırınını açan Sayın'ın hayali ise her mahallede bir şubesinin olması. Sayın, "Kendi imkanlarımla açtım kimsenin desteği olmadan devletimiz kadınlara destek veriyor ileride daha büyütmek için destek isterim. Her mahallede istiyorlar, burası uzak geliyor mahallelerde de şubem olsun isterim" dedi.

Ablasının açtığı fırında çalışan Habibe Polat ise, "Ablamla birbirimize destek oluyoruz. Fırın açtı ikimiz çalışıp yapabilir miyiz dedi bende niye yapamayalım dedim çıktık yola Allah'a şükür güzel gidiyor normalde her işte çalışıyorduk temizliğe de gidiyorduk ablamda böyle bir iş açınca sigortamı da yatırıyor güzel oldu. Kendi işimizin başına gidiyoruz. Herkes kendi parasını kazanabilir kendi ayağının üzerinde durabilir" diye konuştu.

Müşteriler ise hem ekmeklerin lezzetinden hem de fırını kadınların işletiyor olmasından dolayı memnun. - NİĞDE

Bu fırının başında kadınlar var
Bu fırının başında kadınlar var
Bu fırının başında kadınlar var
Bu fırının başında kadınlar var
Bu fırının başında kadınlar var
Bu fırının başında kadınlar var
Bu fırının başında kadınlar var

Orhanlı, Niğde, Tarım, Kız, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu fırının başında kadınlar var - Son Dakika


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