Bu Fitness Aletleri Her Eve Lazım!

Egzersiz yapabilmek için pahalı spor ekipmanlarına sahip olmamız gerektiği düşüncesi yalnızca bir efsane...

Su şişesi

Egzersiz yaparken yeteri kadar sıvı almamız önemlidir. Eğer dışarıda yürüyüş veya başka bir egzersiz yapacaksanız, yanınızda su bulundurmayı ihmal etmeyin. Aynı şekilde evde egzersiz yaparken de yeterli miktarda su alımı büyük önem taşır.

Yoga matı

Uygun fiyat alternatifleriyle kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir yoga matı, ihtiyaç duyduğunuz anda bir egzersiz alanı yaratmanızı sağlar. Yoga matı kullanmak için yoga yapmak şart değil: Mat, şınav ve mekik hareketlerinin yanı sıra farklı mekanlarda yapacağınız egzersizler için temiz ve kaymaz bir zemin sağlar. Yoga matına alternatif olarak halı veya havlu da kullanabilirsiniz.

Dambıl

Dambıllar, dayanıklılık antrenmanlarının vazgeçilmezidir ve mükemmel sonuçlar verir. Dolayısıyla doğru ağırlıkta bir dambıl seçmek büyük önem taşır.

Örneğin daha hafif ancak iyi bir forma sahip dambıllar, ağır ve daha kötü formdaki dambıllara göre çok daha iyi sonuçlar verir. Dambıla alternatif olarak kum torbası ya da dolu su şişeleri tercih edebilirsiniz.

Atlama ipi

Atlama ipiyle hem çok eğlenebilir hem de mükemmel bir kardiyo egzersizi yapabilirsiniz. Ayrıca atlama iplerini vücut esnekliğinizi artırmak için yapacağınız egzersizlerde de kullanabilirsiniz. Alternatif olarak herhangi bir iple de ilerleyebilirsiniz.

Direnç lastiği

Direnç lastiğini seyahatlerde asla yanımdan ayırmam! Pratik, hafif ve kullanımı kolay bir ekipmandır.

Direnç lastiğine alternatif olarak yumuşak bir ip veya rulo yapılmış bir havlu, basit egzersizlerde işe yarayabilir. Fitness için tasarlanmamış tüpleri veya lastikleri kullanmanızı ise önermem çünkü bunlar egzersiz sırasında koparak vücudunuza zarar verebilir.

Sağlık topu

Sağlık topuyla etkili üst ve alt vücut egzersizleri yapabilirsiniz. Bu toplar özellikle bir partnerle birlikte yapılan egzersizlerde oldukça işe yarıyor. Sağlık topuna alternatif olarak basketbol veya futbol topu kullanabilirsiniz.

Ayarlanabilir step tahtası

Egzersiz amaçlı step tahtaları az yer kaplar ve dairesel hareketlerde veya kardiyo egzersizlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Kaymaz yüzeyli, yüksekliği ayarlanabilir bir step seçmeye özen gösterin. Step tahtasına alternatif olarak sağlam bir ahşap kutu, sandık veya basamak kullanabilirsiniz.

Kronometre

Benim de favorim olan interval antrenmanlarını doğru yapmak için mutlaka kronometre kullanmak gerekir. Ayrıca kronometre, egzersiz veya koşu süresi hakkında doğru bilgi verir ve kendinize karşı dürüst olmanızı sağlar. Bunun için kronometre özelliği bulunan bir cep telefonu da kullanabilirsiniz.

Motivasyon müziği

En sevdiğiniz müziklerden oluşan, kendinize ait bir çalma listesi oluşturun. Müzik stresten arınmanıza ve kalan dakikalara odaklanmak yerine egzersizin tadını çıkarmanıza yardımcı olur!

Vücuda tam oturan bir fitness giysisi

Spor ayakkabılarınızın yanı sıra kaliteli bir antrenman kıyafeti edinin. Vücudunuza oturan bir antrenman kıyafeti, ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlarken daha iyi görünmenize yardımcı olur ve egzersiz için ekstra motivasyon kaynağı oluşturur! Alternatif olarak elbette rahat bir eşofmanla da egzersiz yapabilirsiniz; ancak hanımlar destekleyici bir sporcu sütyeni kullanmayı ihmal etmemeli.