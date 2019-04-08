Bu Fiyata Bu Özellikler: Huawei P Smart 2019

Huawei P smart 2019 cep telefonu incelemesiyle karşınızdayız. Uygun fiyatlı bir telefon olan bu modelin tüm detaylarını video incelememizde bulabilirsiniz.

Huawei P smart 2019 cep telefonu incelemesiyle karşınızdayız. Uygun fiyatlı bir telefon olan bu modelin tüm detaylarını video incelememizde bulabilirsiniz.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Sinan Akçıl, Eşi Burcu Kıratlı'dan Boşanacakları Yönündeki Haberleri Yalanladı

Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi

Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı

Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız