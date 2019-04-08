Son Dakika Haberleri: Bu Fiyata Bu Özellikler: Huawei P Smart 2019

Bu Fiyata Bu Özellikler: Huawei P Smart 2019

17 dakika önce

Huawei P smart 2019 cep telefonu incelemesiyle karşınızdayız. Uygun fiyatlı bir telefon olan bu modelin tüm detaylarını video incelememizde bulabilirsiniz.

Huawei P smart 2019 cep telefonu incelemesiyle karşınızdayız. Uygun fiyatlı bir telefon olan bu modelin tüm detaylarını video incelememizde bulabilirsiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:32 Kaynak: Youtube

Huawei, Genel
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