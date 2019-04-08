Bu Fiyata Bu Özellikler: Huawei P Smart 2019
17 dakika önce
Huawei P smart 2019 cep telefonu incelemesiyle karşınızdayız. Uygun fiyatlı bir telefon olan bu modelin tüm detaylarını video incelememizde bulabilirsiniz.
Huawei P smart 2019 cep telefonu incelemesiyle karşınızdayız. Uygun fiyatlı bir telefon olan bu modelin tüm detaylarını video incelememizde bulabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:32 Kaynak: Youtube
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