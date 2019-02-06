Bu Fotoğraf Bize Yakışmıyor"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye'de her yıl 7 bin 500'e yakın trafik kazası meydana geldiğini ve bunların yaklaşık bin 700'ünü yayaların karıştığı kazaların oluşturduğunu belirterek, "Bu fotoğraf bize yakışmıyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye'de her yıl 7 bin 500'e yakın trafik kazası meydana geldiğini ve bunların yaklaşık bin 700'ünü yayaların karıştığı kazaların oluşturduğunu belirterek, "Bu fotoğraf bize yakışmıyor. Bütün dünya, medeni dünya bunu nasıl hallettiyse, çözdüyse bizim de bunu çözmemiz lazım." dedi.



Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı Heykel'deki tarihi Valilik binasında ziyaret eden Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının huzur, güvenlik ve günlük hayatı ilgilendiren birçok alanda hizmet verdiğini söyledi.



Bakanlığın, terörden güvenliğe, düzensiz göçten acil durum hizmetlerine, nüfus hizmetlerinden trafiğe kadar birçok alanda halkın günlük hayatına bir şekilde dokunduğunu anlatan Ersoy, bu hizmetlerin çok daha etkin, verimli, ekonomik ve vatandaş odaklı bir anlayışla sunulabilmesi için yoğun gayret gösterdiklerini vurguladı.



Milleti üzen, acıtan, vicdanları yaralayan ne kadar mesele varsa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde hepsine bir bir el atmaya, her biriyle ilgili etkin mücadele vermeye çabaladıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:



"Terör kadar canımızı acıtan çok önemli bir meselemiz var; trafik. Trafik verilerine baktığımızda gerçekten medeni toplumların hiçbirinde görülmeyen rakamlara sahibiz. Yıllık 7 binin üzerinde vatandaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Günlük 20'nin üzerinde insanımızı kaybediyoruz demek bu. Yine yıllık 300 binin üzerinde vatandaşımız trafik kazalarında yaralanıyor. Bu fotoğraf hiçbir şekilde bize yakışmıyor. Yine aynı şekilde yıllık bin 700 civarı yayamızı kaybediyoruz. 7 bin 500'e yakın ölümlü trafik kazasının yaklaşık bin 700'ü yayalardan oluşuyor. Bu fotoğraf bize yakışmıyor. Bütün dünya, medeni dünya bunu nasıl hallettiyse, çözdüyse bizim de bunu çözmemiz lazım."



"Birlikte mücadele edebilirsek hayatları kurtarabileceğiz"



Ersoy, yollardaki standartların yükseltildiğini kaydederek, kazalarda çok büyük oranda asli unsurun sürücü hataları olduğu bilgisini verdi.



"Anı anına çarpışma çok azalmış durumda." diyen Ersoy, sürücü hatalarının büyük bölümünün kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, telefon kullanma, yayalara öncelik vermemekten kaynaklandığına dikkati çekti.



Bunlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını anımsatan Ersoy, "Meclisimiz, Karayolları Trafik Kanunu'nda geçen yıl bir değişikliğe gitti ve burada yapılan düzenlemeyle trafik ışığı ve görevlisi olmayan ancak çeşitli levha ve işaretlerle belirlenmiş yaya geçitleri ve kavşaklarda sürücülerin önce yavaşlaması, sonra geçecek yaya varsa durup onlara yol vermesi zorunluluğu getirildi." diye konuştu.



Ersoy, İçişleri Bakanlığınca bu senenin "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla "Trafikte Yaya Öncelikli Yıl" ilan edildiğini belirtti.



Kampanyanın duyurulması ve farkındalık oluşturulması bakımından bugün 81 ilde etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Ersoy, "Trafik kazalarına karşı kararlı bir şekilde yürüttüğümüz mücadelelerle gördük ki kasım, aralık ve ocak aylarında ülkemizde yaşanan trafik kazalarında, ölümlü trafik kazalarında yaklaşık yüzde 30'luk bir azalma sağladık. Bu hepimizi motive ve çok mutlu etti. Demek ki ülke olarak bunu başarabileceğiz. Demek ki birlikte mücadele edebilirsek hayatları kurtarabileceğiz. Bu oranı böyle devam ettirmek bile en azından 2 bin kişinin hayatını kurtarabileceğimizi gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy daha sonra Lefkoşa Caddesi'nde, Orhaneli ile Beşevler Kavşakları arasındaki ışıksız yaya geçidinde Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve vatandaşların da katılımıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" etkinliğine katıldı. Ersoy, araç sürücülerine broşür dağıttı.

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