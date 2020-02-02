Bu fotoğraf Bursa'da çekildi - Son Dakika

Bu fotoğraf Bursa'da çekildi
6 saat önce
Uludağ'dan dönüş yoluna geçen tatilciler, şehir merkezine kadar kuyruk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
Uludağ'dan dönüş yoluna geçen tatilciler, şehir merkezine kadar kuyruk oluşturdu.
Yarıyıl tatilinin bugün itibariyle sona ermesinin ardından tatilciler, Uludağ'dan dönmeye başladı. Yarın okulların başlayacak olması sebebiyle tatilciler ve günübirlikçiler zirveden şehir merkezine doğru inmeye başladı. Yoğun kalabalığın yaşandığı araç trafiği havadan görüntülendi. Şehir merkezine kadar kuyruk oluşurken, araçlar yavaş yavaş ilerliyor. - BURSA
Son Dakika Yanan evini gözyaşlarıyla izledi Profesör Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm ÖSYM, Twitter'dan +18'lik hesabın takip edilmesi hakkında açıklama yaptı Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?