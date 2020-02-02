Bu fotoğraf Bursa'da çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu fotoğraf Bursa'da çekildi - Son Dakika

Bu fotoğraf Bursa'da çekildi

6 saat önce

Uludağ'dan dönüş yoluna geçen tatilciler, şehir merkezine kadar kuyruk oluşturdu.

Bu fotoğraf Bursa'da çekildi, System.String[]

Uludağ'dan dönüş yoluna geçen tatilciler, şehir merkezine kadar kuyruk oluşturdu.


Yarıyıl tatilinin bugün itibariyle sona ermesinin ardından tatilciler, Uludağ'dan dönmeye başladı. Yarın okulların başlayacak olması sebebiyle tatilciler ve günübirlikçiler zirveden şehir merkezine doğru inmeye başladı. Yoğun kalabalığın yaşandığı araç trafiği havadan görüntülendi. Şehir merkezine kadar kuyruk oluşurken, araçlar yavaş yavaş ilerliyor. - BURSA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi
Profesör Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm ÖSYM, Twitter'dan +18'lik hesabın takip edilmesi hakkında açıklama yaptı Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 02:18:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu fotoğraf Bursa'da çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]