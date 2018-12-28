Son Dakika Haberleri: Bu Fotoğraf Karesi Her Şeyi Değiştirdi

Bu Fotoğraf Karesi Her Şeyi Değiştirdi

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde çok kötü şartlarda yaşayan bir ailenin imdadına Aymelek ekipleri yetişti.

Bu Fotoğraf Karesi Her Şeyi Değiştirdi, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde çok kötü şartlarda yaşayan bir ailenin imdadına Aymelek ekipleri yetişti. Hayırsever bir vatandaş tarafından nezih bir ortama ve kaloriferli bir eve yerleştirilen çocuklarla anneleri, soğuktan donmaktan kurtarıldı.

Aydın'da yaklaşık 10 yıldır yaşlı ve kimsesizlerle ilgilendiklerini ancak yaşadıkları ilginç manzara karşısında şaşırdıklarını belirten Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, "Daha çok ilçelerde ve ücra köylerde kimsesi olmayan yaşlı ve engelli kişileri çok zor durumda görüyorduk. Ancak Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de karşılaştığımız bu manzara bizi çok etkiledi" diyerek, 3 çocuklu bir kadının yaşadığı evin manzarasını gördükten sonra seferber olduklarını söyledi.

"Sosyal medyada paylaşılınca hayırsever vatandaş ev tahsis etti"

Karşılaştığı içler acısı durumun fotoğrafını insanların hem şükretmesi hem de duyarlı vatandaşların yardımcı olması için sosyal medya hesabından paylaşınca hayırsever bir vatandaşın aileye kaloriferli ev tahsis ettiğini belirten Altınbaş, "Manzara yüreklerimizi dağladı. 3 çocuk ve annesini bulunduğu kötü ortamdan kurtarmanın sevincini yaşıyoruz. Bu soğuk günlerde sorumluluğumuz daha da artıyor" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:51 Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Yaşam
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