Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş - Son Dakika

Trabzon'da süt kamyonunun altında kalarak can veren 3,5 yaşındaki kız çocuğu için cenaze töreni düzenlendi. Çocuğun cansız bedeninin taşındığı sırada ortaya çıkan görüntüsü ise kahretti.

KAMYONUN ALTINA GİRDİ

Tonya ilçesine bağlı İskenderli mahallesinde Turanlı mevkiinde 3.5 yaşındaki G.O. isimli kız çocuğu, oyun oynarken süt kamyonunun altına girdi. Süt kamyonu şoförü küçük kızı fark etmeyip aracı hareket ettirince küçük kız aracın altında kaldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine aracın altında çıkartılan minik kız kaza sonrası kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. -