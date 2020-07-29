Bu fotoğraftan bir gün sonrası faciayla bitti - Son Dakika

Ekrem Cantekin'in dün Yenişehir'de Nur Nisan Cantekin (Çetik) ile nikahlandığı, genç çiftin ağustos ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Feci kaza, bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ekrem Cantekin (30), Kızılhisar 'dan traktöre yüklediği samanlarla Ebeköy'e dönerken, saman balyalarının sarılı olduğu römorkla birlikte traktör devrildi. Sürücü Ekrem Cantekin ölürken, römorkta bulunan Müslüm Ali Çalışan, Mazlum Ali Çalışan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa 'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, düğününe günler kalan bir genç hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 03:52

Kaynak: İHA

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