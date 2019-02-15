Bu Galibiyet Seksten Bile İyiydi"
37 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Arsenal'i konuk eden BATE Borisov, güçlü rakibini 1-0 yenmeyi başardı.
UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Arsenal
'i konuk eden BATE Borisov, güçlü rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan BATE Borisov Teknik Direktörü Alyaksey Baha, maçı değerlendirirken şaşırtıcı bir yorumda bulundu. Alyaksey Baha, "Kadınlar birazdan söyleyeceğim şey nedeniyle alınmasın ama bu galibiyet seksten bile iyiydi" dedi.
Alyaksey Baha, futbolda psikolojinin önemine vurgu yaparken "45. dakikada gelen Stanislav Dragun'un golüne kadar rakibimizden psikolojik olarak gerideydik. Ancak golün ardından psikolojik üstünlük bize geçti. Şansımızın da yardımıyla maçı kazanmayı başardık" dedi.
Arsenal ile Londra
'da oynanacak rövanş maçı hakkındaki düşünceleri de sorulan Alyaksey Baha "Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Harika bir stadyumda çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama turu geçme şansımız olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:25
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