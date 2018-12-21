Bu Gece 'En Uzun' Olacak
5 saat önce
Türkiye'nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre'de bugün yılın en uzun gecesi yaşanacak.
Türkiye
'nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre'de bugün yılın en uzun gecesi yaşanacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geliyor ve Kuzey Yarımküre'de en uzun gece yaşanıyor. 23 Aralık
'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. En uzun geceyi ülke içinde Sinop
yaşayacak. Gece süresi 15 saat 6 dakika olacak. En kısa gece süresi ise, 14 saat ile Hatay
'da olacak. 21 Aralık
'tan itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya, Güney Yarımküre'de ise kısalmaya başlıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:46 Kaynak: İHA
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