Bu gece İstanbul'da olacak! Fenerbahçe, Alfredo Morelos'u da bitirmek üzere

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Kadrosuna bu sezon dünya yıldızlarını katan Süper Lig devi Fenerbahçe anlaşma sağladığı Alfredo Morelos'u bu gece İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE YENİ FORVETİNE KAVUŞUYOR

Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'ye talipler çıkması ve Belçikalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından yeni bir forvet transferi için harekete geçti. Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı.

BU GECE İSTANBUL'DA

Kolombiyalı santrforun bu gece (Salı) 01.00 sularında Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.