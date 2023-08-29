Bu gece İstanbul'da olacak! Fenerbahçe, Alfredo Morelos'u da bitirmek üzere - Son Dakika

Bu gece İstanbul'da olacak! Fenerbahçe, Alfredo Morelos'u da bitirmek üzere

Son Güncelleme: 29.08.2023 21:10

Michy Batshuayi'nin ayrılık ihtimali üzerine yeni bir forvet arayışına giren Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Morelos ile anlaştı. 27 yaşındaki fuybolcunun bu gece (Salı) 01.00 sularında Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kadrosuna bu sezon dünya yıldızlarını katan Süper Lig devi Fenerbahçe anlaşma sağladığı Alfredo Morelos'u bu gece İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE YENİ FORVETİNE KAVUŞUYOR

Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'ye talipler çıkması ve Belçikalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından yeni bir forvet transferi için harekete geçti. Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı.

BU GECE İSTANBUL'DA

Kolombiyalı santrforun bu gece (Salı) 01.00 sularında Fenerbahçe için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Bu gece İstanbul'da olacak! Fenerbahçe, Alfredo Morelos'u da bitirmek üzere - Son Dakika


Son Dakika
21:21 Prigojin'in ölümü sonrası Putin'in gizli servislere verdiği emir basına sızdı: Yeni bir isyan tehdidine karşı hazırlıklı olun
21:10 Bu gece İstanbul'da olacak! Fenerbahçe, Alfredo Morelos'u da bitirmek üzere
20:58 New York Belediye Başkanı ''ezan'' kararını ''Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz'' diyerek duyurdu
20:58 Son Dakika: Aslan, Şampiyonlar Ligi için sahada! Galatasaray-Molde maçında ilk 11'ler belli oldu
20:51 Eski ABD Başkanı Trump'ın sabıka fotoğrafından sonra parmak izleri de alay konusu oldu
20:29 Adana'da uyuşturucu bağımlısı genç ailesine kurşun yağdırıp intihar girişiminde bulundu: 1 ölü, 5 yaralı
19:53 Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde araç devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu
19:53 CHP'li Maltepe Belediyesi'nin açtığı davayı kaybeden cemevinin banka hesaplarına el konuldu
19:52 Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ali Sabancı ve eşini ziyaret etti
19:44 Okan Buruk'un takımında yer bulamamıştı! Alpaslan Öztürk Pendikspor'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 21:29:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bu gece İstanbul'da olacak! Fenerbahçe, Alfredo Morelos'u da bitirmek üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement