Bu gece motorine zam var mı? Motorine zam geliyor mu? Benzin, mazota zam gelecek mi? - Son Dakika
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Bu gece motorine zam var mı? Motorine zam geliyor mu? Benzin, mazota zam gelecek mi?

16.08.2022 15:25

Dün iptal edilen zam bu gece geliyor. Motorinin litre fiyatı ne kadar olacak merak ediliyor. Bu gece motorine zam var mı ve benzin, mazota zam gelecek mi soruları araştırılıyor. Peki, Bu gece motorine zam var mı? Motorine zam geliyor mu?

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Dün Çin'de yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle brent petrol fiyatları yüzde 5'ten fazla düşerek, 92 dolara kadar geriledi. Bununla birlikte, motorine zam geliyor mu ve bu gece motorine zam var mı merak ediliyor. Bu gece motorine zam var mı? Motorine zam geliyor mu? Benzin, mazota zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM GELİYOR MU?

Araç sahiplerinin zammın iptal edilmesi nedeniyle sevinci yalnızca bir gün sürdü. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorine 79 kuruş zam bekleniyor.

BU GECE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 2 kuruşa, İzmir'de 24 lira 15 kuruş, Ankara'da ise 24 lira 14 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Bu gece motorine zam var mı? Motorine zam geliyor mu? Benzin, mazota zam gelecek mi? - Son Dakika
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