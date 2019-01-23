Bu Gece Sokakta Kalan Canlılar İçin

Bir grup hayvanserver, kış günlerinde sokakta yaşamak zorunda kalan canlı dostlar için Radyo Pub'da, girişlerin mama karşılığı olduğu etkinlik de gir araya gelmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya da yapılan paylaşımlarla çok kişilere ulaşmaya çalışan hayvanserverler, 24 Ocak Perşembe günü başlayacak etkinlik de toplanacak mama veya mama alınmak kaydıyla nakdi yardım karşılığında Radio Pub'da eğlence etkinlik programına giriş sağlamış olacak. Tüm hayvanserver adeta seferber olmuş durumda.