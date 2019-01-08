Bu Gece Yarısından İtibaren Benzine 17 Kuruş, Motorine 18 Kuruş Zam Geliyor

Benzine ve motorine bu gece itibariyle zam yapıldı. Zamlar Benzinde 17 kuruş, motorinde ise 18 kuruş olarak gerçekleşti.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 18, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.
Buna göre, Ankara
'da ortalama 5.76 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul
'da 5.63 liradan 5.81 liraya, İzmir
'de ise 5.71 liradan 5.89 liraya yükselecek.
Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 5.94 liradan 6.11 liraya, İstanbul'da 5.82 liradan 5.99 liraya, İzmir'de de 5.92 liradan 6.09 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
The post Bu gece yarısından itibaren benzine 17 kuruş, motorine 18 kuruş zam geliyor
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