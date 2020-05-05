Benzine 5 kuruş zam geldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Benzine 5 kuruş zam geldi - Son Dakika Ekonomi

Benzine 5 kuruş zam geldi

24 dakika önce

Dün 7 kuruş zam gelen benzine bugün 5 kuruş daha zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine dün gelen 7 kuruşluk zammın ardından bugün 5 kuruş daha zam geldi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 5,26 TL'ye satılan benzinin litresi 5,31 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 5,41 TL'den 5,46 TL'ye, İzmir'de ise 5,43 TL'den 5,48 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzine 5 kuruş zam geldi
İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:31 


Son Dakika

11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Yükselişini sürdüren gram altın 387,5 liradan işlem görüyor Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu Güne yükselişle başlayan dolar 7,07'den işlem görüyor Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü         
16:50
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu         
16:36
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi         
16:22
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı         
16:19
ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti ABD'nin en zengin adası Fisher, koronaya karşı aldığı lüks önlemlerle dikkat çekti         
16:11
Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı Gana'daki dansçı tabut taşıyıcıları dertli: Koronavirüs nedeniyle işlerimiz azaldı         
16:09
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek         
16:09
Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı Son dakika: ÖSYM Başkanı, YKS'ye ve askeri öğrenci sınavlarına girişlerde yapılan değişiklikleri paylaştı         
16:00
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi         
15:57
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu         
15:44
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim         
15:39
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu         
15:27
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak         
15:16
Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır Bahçeli: Kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bedeline katlanmayı da göze almalıdır         
15:13
Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır         
15:00
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor         
14:56
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu         
14:50
Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak Son Dakika: Üniversitelerde ilk normalleşme adımı 15 Haziran'da atılacak         
14:44
Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu Sürücü uykuya daldı, araç tarlaya uçtu         
14:44
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı         
14:41
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak         
14:41
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı         
14:36
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü         
14:27
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak         
14:26
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı         
14:25
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"         
14:25
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti         
14:15
''Normalleşme''nin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor ''Normalleşme''nin başladığı İtalya'da halkın %62'si psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor         
14:15
11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu 11 Mayıs öncesi berberlerin randevuları şimdiden doldu         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2020 16:55:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Benzine 5 kuruş zam geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]