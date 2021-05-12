Bu gelenek apartmanda sınırlı kaldı - Son Dakika

- Bu gelenek apartmanda sınırlı kaldı

Sokağa çıkmadan geleneği sürdürdüler

Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca, şeker toplama geleneğini apartmanlarında sürdürdüler

SİVAS - Sivas'ta Ramazan Bayramı arifesinde çocuklar korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca, şeker toplama geleneğini apartmanlarında sürdürdüler

Bayramlarda çocukların vazgeçemediği şeker toplama geleneği bu yıl istedikleri gibi olmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çocuklar sokağa çıkamayınca çareyi kendi apartmanlarında buldu. Şehir merkezinde 5 katlı bir apartmanda yaşayan ve şeker toplama geleneğini sürdürmek isteyen çocuklar oturdukları apartmanda kapı kapı dolaşarak şeker topladı. Apartman sakinlerinden şeker alan çocuklar büyük bir sevinç yaşadı.

"Eski günleri yad ettik"

Apartman sakinlerinden Asuman Kahvecioğlu, "Çocuklar şeker toplamaya gelmişler. Eski günleri yad ettik. Çok mutlu oldum. Çocuklar geldiği için çok sevindim" dedi.

Kurallara uyarak şeker topladılar

Şeker toplayan çocuklardan Mesut Alpan, kurallara uyarak şeker topladıklarını ifade ederek, "Eskiden hep şeker toplanırmış. Biz de kurallara uyarak şeker toplamak istedik. Herkese iyi bayramlar" diye konuştu.