Bu gölet hem turizme hem de tarıma hizmet verecek

Sivas'ta bulunan Serpincik Göleti faaliyete geçecek projeyle hem turizme hem de tarıma hizmet verecek

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi arasında bazı protokoller imzalandı. Protokollerden bir tanesi olan Serpincik göleti İl Özel İdaresine ait olan tarımsal sulama koşuluyla Sivas Belediyesi'ne devredildi. İl merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan Serpincik Göleti Peyzaj çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak. Sivas Valiliğinde gerçekleşen protokol imza töreninde Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da katıldı.

"Serpincik Göleti hem turizme hem de tarıma hizmet verecek"

Vali Salih Ayhan burada yaptığı açıklamada, Sivas Çalıştayı'nda Serpincik Göletinin şehre kazandırılması noktasında karar çıktığını söyleyerek, "Sivas İl Özel İdaresi'ne ait olan bu göletimiz tarımsal sulama amacı baki kalmak koşuluyla çevre düzenlemeleri yapılarak halkımızın da istifadesine sunulacak. Bu kapsamda göletimizin tahsisini Sivas Belediyesi'ne gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Başkan Bilgin, önümüzdeki yıl projenin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Daha sonra protokol imzalanarak, Serpincik Göleti belediyeye devredildi. - SİVAS