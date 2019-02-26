Son Dakika Haberleri: Bu Görüntü İnternete Damga Vurdu ve Tüm Dünyayı Ürpertti..

Bu Görüntü İnternete Damga Vurdu ve Tüm Dünyayı Ürpertti..

1 saat önce

Yaralanmış yavrusunu kurtarmak için oradan oraya koşturan köpeğin yardım çağrısı neyse ki sonunda karşılık bulmuş ve yavru köpek hemen tedaviye alınmış.

Yaralanmış yavrusunu kurtarmak için oradan oraya koşturan köpeğin yardım çağrısı neyse ki sonunda karşılık bulmuş ve yavru köpek hemen tedaviye alınmış.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:18 Kaynak: Youtube

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