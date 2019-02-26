Bu Görüntü İnternete Damga Vurdu ve Tüm Dünyayı Ürpertti..

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1 saat önce
Yaralanmış yavrusunu kurtarmak için oradan oraya koşturan köpeğin yardım çağrısı neyse ki sonunda karşılık bulmuş ve yavru köpek hemen tedaviye alınmış.
Yaralanmış yavrusunu kurtarmak için oradan oraya koşturan köpeğin yardım çağrısı neyse ki sonunda karşılık bulmuş ve yavru köpek hemen tedaviye alınmış.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:18 Kaynak: Youtube
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