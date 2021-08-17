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Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı - Son Dakika

Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı

17.08.2021 11:42

Aydın-Denizli karayolunda bir vatandaş akan trafiği umursamadan otoyolda namaz kıldı. Trafikteki bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada çok fazla yorum aldı.

Aydın Denizli karayolunda kaydedildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir kişinin yolun ortasında akan trafiğe aldırış etmeden namaz kılmaya başladığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLERE SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yolun ortasında namaz kılan şahıs nedeniyle trafik oluşurken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı, namaz kılan şahsı trafiği tehlikeye attığı için eleştirdi.

Görüntü Türkiye'den! Akan trafiğin ortasında namaz kıldı

BENZER DURUM METROBÜSTE YAŞANMIŞTI

Öte yandan kameralara yansıyan o anlar geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da yaşanan benzer bir olayı da akıllara getirdi. 2020 yılının Eylül ayında yaşanan olayda, bir şahıs metrobüste yüksek sesle ezan okuyarak namaz kılmıştı. Şahsı kimi "Kendine gel kendine burası yeri değil" diye uyarırken bir diğer vatandaş ise, "Bırak bitirsin" demişti. Namaz kılan şahıs ise "Allah razı olsun" diyerek namazını bitirmişti.

Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı
Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı

Denizli, Aydın, Namaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • PeterPan NeverLand: Maun Suresi (4-7) Allah der ki : ''Vay haline o namaz kılanların..Onlar namazlarının özünden uzaktırlar..Onlar halka gösteriş yaparlar..Hayra da engel olurlar..'' Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Murat Aslan: Kusura bakma ama kardeş, iman ettiğimiz islam dininde böyle bir namaz yok. Hele hele de başka imkanlar varken bu şekilde riya dolu bir ibadete hiç yer yok. Dinimizi insanların gözünde küçük düşürmeye de hakkın yok. Benim Allah'ım bu eğilişini kabul etmez, Senin eğildiğin neyse o kabul edecektir. Cevap Yaz 30 2 Yayından Kaldır
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