Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı - Son Dakika

Aydın Denizli karayolunda kaydedildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir kişinin yolun ortasında akan trafiğe aldırış etmeden namaz kılmaya başladığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLERE SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yolun ortasında namaz kılan şahıs nedeniyle trafik oluşurken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı, namaz kılan şahsı trafiği tehlikeye attığı için eleştirdi.

BENZER DURUM METROBÜSTE YAŞANMIŞTI

Öte yandan kameralara yansıyan o anlar geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da yaşanan benzer bir olayı da akıllara getirdi. 2020 yılının Eylül ayında yaşanan olayda, bir şahıs metrobüste yüksek sesle ezan okuyarak namaz kılmıştı. Şahsı kimi "Kendine gel kendine burası yeri değil" diye uyarırken bir diğer vatandaş ise, "Bırak bitirsin" demişti. Namaz kılan şahıs ise "Allah razı olsun" diyerek namazını bitirmişti.

Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı