Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu - Son Dakika

İki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte market ve fırınların önünde önceki gece yaşanan kalabalık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık uzmanlarının tepkisine neden oldu.

Sosyal mesafe önlemlerinin hiçe sayıldığı birkaç saat nedeniyle vaka sayısının artacağını belirten uzmanlar, vaka oranlarında yakalanan yatay eğrinin de bozulabileceği endişesini dile getirdi.

"BAKANIMIZIN 30 GÜNLÜK EMEĞİ KOLA İÇİN HEBA OLDU"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Bir saat içerisinde ne maske kaldı ne eldiven! Tüm kurallar çiğnendi. Sayın bakanımızın 30 günlük emeğinin kola ve ekmek için heba olması üzücü. İnşallah önümüzdeki hafta hastalık pik yapmaz. Lütfen panik yapmayın, korkacağınız bir şey yok" ifadelerini dile getirdi.

"UMARIM VAKALAR ARTMAZ"

Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği (ESCMID) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül de, görüntülerin Kovid-19 salgını sürecindeki en olumsuz tablo olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Plansız şekilde getirilen yasaklama, birçok emeğin boşa harcanmasına neden oldu.

Ortaya çıkan görüntüler hepimizi derinden üzdü. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması umarım vaka sayılarını arttırmaz. Önümüzdeki Çarşamba ile Cuma arasındaki vaka sayılarına dikkatlice bakmalı. Hasta rakamlarında artış olursa, yaşanan panik ve sosyal mesafenin hiçe sayılması birinci nedendir."

ŞEKERLEME İÇİN YAPILIR MI?

Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan ise, "Bilim dünyası olarak isteğimiz Kovid-19 eğrisinin yatay seyretmesiydi. Son bir haftadır yatay eğri çizgisinde ilerlediğimizi düşünürken, ortaya çıkan panik ve kargaşa görüntüleri maalesef hiç iyi olmadı" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti