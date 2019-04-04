Bu Görüntüler Bugün Erzurum'da Çekildi
1 saat önce
Batıda bahar mevsimi yaşanırken Erzurum'da kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Batıda bahar mevsimi yaşanırken Erzurum
'da kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Erzurum- Tekman
karayolunda bugün sabah saatlerinde çekilen görüntüler şaşırttı. Palandöken
Dağı üzerinden Tekman'da Erzurum'a gelen onlarca araç zirveye yakın noktada kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Jandarma
ekipleri ve Karayolları ekipleri iş makineleriyle yolu ulaşıma açarak, mahsur kalan araçları kurtarırken, Nisan ayında etkili olan kar ve tipi adeta hayatı durma noktasına getirdi.
Tekmanlılar uzun bir süredir gündemde olan Palandöken Tünelinin yapılması halinde bu tür sorunların önüne geçilebileceğini belirterek, "Tünel inşası ile hem Erzurum - Tekman karayolu 50 kilometreye kadar düşecek hem de Erzurum - Muş
karayolu bu yol üzerinden yapılabilecek" diye konuştular. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:42 Kaynak: İHA
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