Düzce'de yaşanan depremin şiddetini en iyi anlatan videolardan biri yatak odasında kaydedildi - Son Dakika
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Düzce'de yaşanan depremin şiddetini en iyi anlatan videolardan biri yatak odasında kaydedildi

23.11.2022 12:07

Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremde Gümüşova ilçesindeki bazı binalarda çatlak oluştu. Deprem anı güvenlik kameralarına da kaydedildi. Görüntülerde, gardırop kapağının sarsıntıya dayanamayarak yatağın üzerine düştüğü fark edildi.

Birçok ilde hissedilen, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, Gümüşova ilçesi Fatih Mahallesi'nde de hasara sebep oldu. Fatih Mahallesi'ndeki apartman, ev ve iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, depremin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

GARDIROP KAPAĞI YATAĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Güvenlik kamera görüntülerinde, bir evin yatak odasında bulunan gardırop kapağının sarsıntının etkisiyle yatağın üzerine düştüğü, iş yerinin güvenlik kamera görüntüsünde ise apartmanın sallandığı görüldü. Deprem esnasında yatak odasında kimsenin bulunmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Öte yandan, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden vatandaş, depremden hemen sonra evinde devrilen eşyaları ve çatlak oluşan binaları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: İHA
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Deprem, Fatih, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de yaşanan depremin şiddetini en iyi anlatan videolardan biri yatak odasında kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de yaşanan depremin şiddetini en iyi anlatan videolardan biri yatak odasında kaydedildi - Son Dakika
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