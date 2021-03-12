Bu görüntüler endişelendiriyor - Son Dakika

Bu görüntüler endişelendiriyor

Salon hınca hınç dolduruldu korona unutuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Su Ürünleri Toptancı Halinin açılış toplantısında sosyal mesafe unutuldu. Korona virüste Tekirdağ'ın en yüksek riskli iller kategorisine yükselmesinden endişe ediliyor.

Çin'den dünyaya yayılan korona virüs şüphesinin Türkiye'de görülmesinden bu yana 1 yıl geride kaldı. 1 yılı aşkın süredir ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanamaya çalışılıyor. Tedbirlere rağmen zaman zaman korona virüse meydan okuyan görüntülerde oluşuyor.

Endişe büyük

Korona virüsün yoğunluk gösterdiği Tekirdağ'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Su Ürünleri Toptancı Hali yoğun bir kalabalık ile açılışı yapıldı. Açılışın yapıldığı salon hınca hınç doldurulurken, sosyal mesafe tamamen unutuldu. Açılıştaki kalabalık ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi sebebiyle şehirde korona vakalarının en yüksek riskli gruba yükselmesinden endişe ediliyor.