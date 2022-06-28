İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde de bir cami sel sularına kapılarak yıkıldı. Caminin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde bir evin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde dere yatağındaki evin sel sularına kapılarak yıkıldığı görüldü. Evde sel sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kastamonu 'da sağanak sonrası etkili olan sel, birçok ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sel sularının evleri yıkma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bu görüntüler Kastamonu'dan! Sel suyu bir bina ve camiyi böyle yıktı - Son Dakika

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