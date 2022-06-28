Bu görüntüler Kastamonu'dan! Sel suyu bir bina ve camiyi böyle yıktı - Son Dakika
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Bu görüntüler Kastamonu'dan! Sel suyu bir bina ve camiyi böyle yıktı

28.06.2022 12:46

Batı Karadeniz'de etkili olan sel felaketi, birçok şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu'da sel sebebiyle bir ev ve caminin yıkılma anı cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Kastamonu'da sağanak sonrası etkili olan sel, birçok ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sel sularının evleri yıkma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

EV YIKILDI

Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde bir evin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde dere yatağındaki evin sel sularına kapılarak yıkıldığı görüldü. Evde sel sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

CAMİ SELE KAPILDI

İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde de bir cami sel sularına kapılarak yıkıldı. Caminin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu görüntüler Kastamonu'dan! Sel suyu bir bina ve camiyi böyle yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu görüntüler Kastamonu'dan! Sel suyu bir bina ve camiyi böyle yıktı - Son Dakika
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