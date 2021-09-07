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Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı - Son Dakika

Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı

07.09.2021 17:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde daha önce alacak verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu akrabasının aracını benzin döküp yakan şahıs, 1 ay sonra aynı kişinin evine çatıdan girerek içeride bulunan eşine şiddet uyguladı. Ninja filmlerini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kayıplara karışan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da Serkan Y. isimli şahıs, 1 Ağustos tarihinde Huzur Mahallesi'nde ikamet eden ve alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husümet bulunan akrabası Rıdvan Y.'nin park halindeki hafif ticari aracını benzin dökerek yaktı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşini darbetti

BU KEZ EVİNE ÇATIDAN GİREREK EŞİNİ DARBETTİ

Serkan Y, bu hadiseden bir ay sonra, husumetlisinin evine bu kez çatıdan girdi. Eve giren saldırgan, Rıdvan Y.'nin eşi Bircan Y.'yi darbederek yaraladı. Saldırgan çatıdan kaçarak kayıplara karıştı.

Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşini darbetti

KAYIPLARA KARIŞAN ŞÜPHELİ, EKİPLERCE ARANIYOR

Şüphelinin çatıdan eve girdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı
Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı
Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı
Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı
Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı
Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı

İnegöl, Benzin, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı - Son Dakika


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