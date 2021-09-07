Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı - Son Dakika

Bursa'da Serkan Y. isimli şahıs, 1 Ağustos tarihinde Huzur Mahallesi'nde ikamet eden ve alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husümet bulunan akrabası Rıdvan Y.'nin park halindeki hafif ticari aracını benzin dökerek yaktı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BU KEZ EVİNE ÇATIDAN GİREREK EŞİNİ DARBETTİ

Serkan Y, bu hadiseden bir ay sonra, husumetlisinin evine bu kez çatıdan girdi. Eve giren saldırgan, Rıdvan Y.'nin eşi Bircan Y.'yi darbederek yaraladı. Saldırgan çatıdan kaçarak kayıplara karıştı.

KAYIPLARA KARIŞAN ŞÜPHELİ, EKİPLERCE ARANIYOR

Şüphelinin çatıdan eve girdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.