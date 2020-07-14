Bu görüntüler Sağlık Bakanı Koca'yı kızdıracak: "Biz koronadan değil korona bizden korksun" - Son Dakika

Bu görüntüler Sağlık Bakanı Koca'yı kızdıracak: "Biz koronadan değil korona bizden korksun"

- Bu görüntüler Sağlık Bakanı Koca'yı kızdıracak: "Biz koronadan değil korona bizden korksun" Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki su, çocuklarla dolup taşmaya devam ediyor.

- Bu görüntüler Sağlık Bakanı Koca'yı kızdıracak: "Biz koronadan değil korona bizden korksun"

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DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki su, çocuklarla dolup taşmaya devam ediyor. Korona virüs salgınını rağmen bir araya gelip yüzen çocuklar, korona virüsten korkmadıklarını koronanın kendilerinden korkması gerektiğini söyledi.

Son günlerde vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı Diyarbakır'da özellikle çocukların tedbirlere uymadığı görüldü. Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkındaki tarihi Anzele suyu, korona virüs tehdidine rağmen çocukların oyun ve yüzme alanını olmaya devam ediyor. Kentte 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklar nedeni ile soluğu Anzele parkında alan çocuklar, burada sosyal mesafeye uymadan bir araya gelip suya atlayarak serinlemeye çalışıyor.

Suya girip yüzen çocuklar daha sonra güneşte kurulanmayı da ihmal etmiyor. Sıcaktan bulandığı için suya girdiğini ve serinlediğini belirten Fuat Öner, "Korona virüsten korkmuyoruz, korona virüs bizden korksun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü korona virüs tablosunda İstanbul, Ankara Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da en çok vaka görüldüğünü, bu illerin yoğun bakım sayılarında da artış olduğunu açıklamıştı.

Koronavirüs, Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bu görüntüler Sağlık Bakanı Koca'yı kızdıracak: 'Biz koronadan değil korona bizden korksun' - Son Dakika
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