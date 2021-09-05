Bu görüntüler yok artık dedirtti! Hatay'lı vatandaşlar uyarıları dinlemedi, Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzdü - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Suriye'deki enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı Türkiye'nin en uzun sahili olarak bilinen 14 kilometrelik Hatay'ın Samandağ sahiline ulaştı. Sızıntı kaynaklı partikülleri temizleme çalışmaları 2 Eylül'den bu yana hem denizden hem de karadan yapılıyor. Çalışmalara, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ve Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ile benzer donanıma sahip 6 deniz aracı da eşlik etti.

35 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Açık denizde başlayan temizlik, Samandağ sahillerinde de sürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan oluşan 35 kişilik ekip, kumsal boyunca, petrol sızıntısından kaynaklı küçük parçalar halindeki partikülleri çeşitli ekipmanlarla topluyor.

BELEDİYEDEN UYARI: DENİZE GİRMEYİN

Büyükşehir Belediyesi, partiküllerin, açık denizden sahile ulaştığı ilk gün, sosyal medya hesabından uyarılarda bulunarak, "Ulaştırma Bakanlığı ve liman başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak, halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemle rica olunur" dedi.

KİRLİLĞE RAĞMEN YÜZMEYE DEVAM ETTİLER

Bazı kişilerin uyarılara rağmen halen kirlilik görülen bölgelerde yüzmeye devam etmesi dikkat çekti. 14 kilometre uzunluktaki sahilde çalışmaları izleyenler, denizin keyfini çıkarmaya da devam etti.

İşte bölgeden fotoğraflar:



