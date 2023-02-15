Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı

15.02.2023 11:51

Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı Kahramanmaraş'tan başlayan Gaziantep'ten Hatay'a devam eden 290 kilometrelik fay hattının Islahiye kısmı ilk kez görüntülendiGAZİANTEP Kahramanmaraş'tan başlayan Gaziantep üzerinden Hatay'a ulaşan 2 şiddetli depremde kırılan fay...

Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'tan başlayan Gaziantep'ten Hatay'a devam eden 290 kilometrelik fay hattının Islahiye kısmı ilk kez görüntülendi

GAZİANTEP Kahramanmaraş'tan başlayan Gaziantep üzerinden Hatay'a ulaşan 2 şiddetli depremde kırılan fay hatları ilk kez görüntülendi. Görüntülerde 750 metre arayla geçen ve uzunlukları 290 kilometreye ulaşan 2 ayrı fay hattında, 1 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde yarıkların yer alması dikkat çekti.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde iki depremin ardından 290 kilometrelik fay hattının İslahiye tarafındaki kısmı görüntülendi. İslahiye Fevzipaşa Mahallesi'nden Kurdini Tepesi Çakalağzı mevkiine kadar uzanan yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden fay hattı, yaşanan felaketi gözler önüne serdi. İslahiye Devlet Hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yer aldığı araziden ve bir hayvan çiftliğine uzanan alanda yer alan yarıklar, kimi zaman 1 metre genişliğe, 2 metre derinliğe ulaşırken kimi zaman ise 25 santimetre genişliğe 40 santimetre derinliğe indiği görüldü.

Felakete ramak kalmış

Kürdini tepesindeki fay yarıkları ise felaketin eşiğinden döndüğü görüldü. Kürdini Tepesi'nin eteklerinden zirveye uzanan fay hattının bazı bölgelerinde ise insan boyunu aşan derinlikte yarıkların olması dikkat çekti. Biraz daha uzun sürmesi yada şiddeti daha büyük bir deprem olması halinde ise Kürdüni Tepesi'nin yerinden koparak, şehrin üzerine düşmesine ramak kaldığı öğrenildi.

Meydana gelen ilk depremin oluşturduğu yarıkların hemen 750 metre alt kısmından ise ikinci depremde kırılan fayın izleri yer alıyor.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin dehşetini gösteren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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