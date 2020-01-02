Bu gösteri çok farklı - Son Dakika

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Bu gösteri çok farklı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kukla ustası Abdullah Beyaztaş tarafından yapılan kuklalar İnegöl Kent Müzesinde sergilendi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kukla ustası Abdullah Beyaztaş tarafından yapılan kuklalar İnegöl Kent Müzesinde sergilendi.


2016 yılında Türkiye'de özel bir televizyon programda katıldığı yarışmada "vantrlog", yani karnından konuşma tekniğini anlatan kukla ustası Abdullah Beyaztaş, yaklaşık 300 yakın kendi yaptığı eseri İnegöl Kent Müzesi sergi salonunda açtı. Açılan sergide sergilenen kuklarak herkesin beğenisi kazandı. Sergi sonunda ise kukla gösterisi yapıldı. Gösteriyi izlemeye gelen öğrenciler keyifli dakikalar yaşadı.


Gösteri sonrası bir açıklama yapan Kültür Bakanlığı sanatkarı Abdullah Beyaztaş, "2013 yılından bu yana profesyonel olarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Türkiye'nin bir çok yerinde gösteriler, programlar ve sergiler açıyorum. Alanımda yaklaşık 15 - 20 farklı kukla çeşidi var. Farklı yaptığım kuklaları buraya getirip teşhir ediyoruz. Buraya gelen misafirlerimize çocuklarımıza keyfi vakitler geçirmeye çalışıyoruz. Kukla yapımını anlatmaya çalışıyoruz. Kukla sektörü profonseller anlamda dahada iyi yerlere gelecek" diye konuştu.


Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ise, "Buraya gelenler keyifli dakikalar yaşadı. Biz belediye olarak bu tür faaliyetleri ilçe halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Ben sanatçımızı tebrik ediyorum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:45 Kaynak: İHA
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