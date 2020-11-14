Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı - Son Dakika

Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı

14.11.2020 11:02
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı, System.String[]

Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor.

Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı

-Shadow, zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

DÜZCE- Narkotik köpeği Shadow katıldığı yüzlerce operasyonda yarım ton uyuşturucunun piyasaya sürülmesini engelledi. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 yılda yaptıkları operasyonlarla 1 buçuk ton uyuşturucu madde yakalayarak, uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Asya'dan geçen uyuşturucunun Avrupa'ya geçişinde en önemli karayolu güzergahında bulunan Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gece gündüz çalışarak gençleri zehirleyen uyuşturucu trafiğini bitirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Ekiplerin bu noktada en büyük yardımcısı ise Shadow isimli narkotik köpeği. 2012 yılında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan Shadow, katıldığı yüzlerce operasyonda zehir tacirlerine büyük darbe vurulmasını sağladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde özel köpek eğitim merkezinde hayatını devam ettiren Shadow sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisinde operasyonlar olmadığı zaman günü antrenman yaparak geçiriyor. Kondisyon ve dayanıklılık antrenmanlarından, narkotik koku antrenmanlarına kadar birçok antrenman yapan Shadow, günlük yaptığı antrenmanlar sayesinde zehir tacirlerinin korkulu rüyası olurken Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün de gözbebeği.

7 yıldır görevde

2010 yılından bu yana narkotik köpekleri sevk ve idarecisi olarak görev yapan polis memuru Cihan Çevik; "7 Yıldır Shadow ile birlikte bütün operasyonlarda birlikte çalışıyoruz. Sabahları geldiğimizde tuvalet ihtiyacını gidermek için dışarı çıkar. Kulübesi temizleniyor. Sabah kondisyonun düşmemesi için güç antrenmanları yapıyoruz. Daha sonra operasyonel çalışmalarımız varsa onlara katılıyoruz. Eğer operasyonlarımız yoksa günde 1 ya da 2 kez arama bulma antrenmanları yapıyoruz. Bir günümüz bu şekilde geçiyor. Shadow ben kadar işkolik bir ortak. İşini çok seviyor. Kulübesinden çıktığında ilk yaptığı şey köpek nakil aracındaki kulübesinin yanına giderek orada beklemek. İşe gideceğini biliyor. Normal zamanlarda da hep işe gidecekmiş gibi davranıyor zaten. İşi çok seviyor. İşinde kaliteli bir emeği var. Bunun dışında dış etkenler Shadowu çok fazla etkilemiyor. Örnek verecek olursak dışarıdan başka hayvanlar olsun, başka insanlar etkenler olsun hiçbir şekilde etkileyemiyor. O işine odaklı. Sadece işini yapar. İş olduğu zaman Shadow'un kimyası değişir" ifadelerinde bulundu.

"Vatandaşlar da köpeklerini hibe ediyor"

Narkotik köpeklerinin temini hakkında da bilgiler veren Cihan Çevik; "Narkotik arama bulma köpeklerimizi Daire Başkanlığımızın köpek eğitim merkezimizin üretiminde olan köpeklerden veya ihtiyaç olduğunda satın alma yoluyla ya da vatandaşlarımızın bizlere hibe ettiği köpeklerinden seçerek eğitiyor, yetiştiriyoruz ve göreve başlatıyoruz. Vatandaşlar köpeklerini bize getiriyorlar. 2-6 aylıktan 2 yaşına kadar olan köpekler oluyor bunlar. Bizim belirli testlerimiz var. Bu testleri yapıyoruz. Yeterli gördüğümüz köpekler için daire başkanlığımıza bilgi veriyoruz. Orada tekrar test yapılıyor. Testleri geçen köpekler, Türkiye genelinde köpek eğitmeni olan polis arkadaşlarla birlikte göreve başlıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda desteği önemli ve ciddi anlamda desteklerini de alıyoruz" şeklinde konuştu.

Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı
Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı

Uyuşturucu, Narkotik, Düzce, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetin 'hassas burnu' Shadow 7 yıldır uyuşturucuya geçit vermiyor...Bugüne kadar yarım ton uyuşturucu yakaladı - Son Dakika


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